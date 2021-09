കോവിഡ് തീവ്രതയുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഗവേഷകർ

പലര്‍ക്കും പല രീതിയിലാണ് കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ചിലര്‍ക്ക് ഒരു രോഗലക്ഷണം പോലും കാണിക്കാതെ കോവിഡ് വന്നു പോകും. മറ്റു ചിലര്‍ക്കാകട്ടെ രോഗം തീവ്രമായി രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലും വെന്‍റിലേറ്ററിലും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പോലും പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇത്തരത്തില്‍ തീവ്രത കൂടിയ കേസുകള്‍ പലതും ഒടുവില്‍ മരണത്തിനുവരെ കാരണമാകാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരുത്തരം നല്‍കുകയാണ് വാഷിങ്ടണ്‍ ഫ്രെഡ് ഹച്ചിന്‍സണ്‍ കാന്‍സര്‍ റിസര്‍ച്ച് സെന്‍ററിലെ ഗവേഷകര്‍.

ശരീരത്തിലെ പ്ലാസ്മ, പ്രതിരോധ കോശങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന പരിണാമപരമായ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് കോവിഡ് രോഗതീവ്രതയുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. കോവിഡ് രോഗിയുടെ അതിജീവനം പ്രവചിക്കാന്‍ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും നേച്ചര്‍ ബയോടെക്നോളജി ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.



പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജൈവപരമായ സൂചകങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയതില്‍ നിന്നാണ് ഈ അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ഫ്രെഡ് ഹച്ചിന്‍സണ്‍ കാന്‍സര്‍ റിസര്‍ച്ച് സെന്‍ററിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാര്‍ഥി ജിഹൂന്‍ ലീ പറഞ്ഞു. കോവിഡിനോടുള്ള ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് നിര്‍ണായകമായ കണ്ടെത്തലുകള്‍ നടത്താന്‍ പഠനം വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.



കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു രോഗിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് സാംപിളുകള്‍ എന്ന തോതില്‍ ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ 374 രക്ത സാംപിളുകളാണ് ഗവേഷകര്‍ ശേഖരിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇവയിലെ പ്ലാസ്മ, പ്രതിരോധ കോശങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി. പരിണാമ വഴിയിലുള്ള 1387 ജീനുകളും 1050 പ്ലാസ്മ മെറ്റബോളൈറ്റുകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കോവിഡ് തീവ്രത പ്ലാസ്മയുടെ പരിണാമപരമായ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി ഗവേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഏക-കോശ സീക്വന്‍സിങ്ങിലൂടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങള്‍ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പരിണാമവും ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. കോവിഡിനെതിരെ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ പദ്ധതികള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ ഈ പഠനം സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

