വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

വാരിയെല്ലിന്റെ അടിയില്‍, നട്ടെല്ലിന്റെ ഇരുവശത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മുഷ്ടി വലുപ്പമുള്ള അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകള്‍. ശരീരത്തിലെ രക്തം,ആഹാരം, വെള്ളം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റ് വസ്തുക്കളും പുറന്തള്ളി ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വരെ വൃക്കകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിനു വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താനായി ചില ടിപ്പുകള്‍

1. വൃക്കരോഗത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത വ്യായാമം കുറയ്ക്കാം. രക്തസമ്മര്‍ദം കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. നടത്തം, ഓട്ടം, സൈക്ലിങ്, നൃത്തം എന്നിവ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

2. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കുക

രക്തത്തിലെ പ്രമേഹം വൃക്കയെ തകരാറിലാക്കിയേക്കാം. ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങള്‍ക്ക് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് (പഞ്ചസാര) ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമ്പോള്‍ വൃക്കകള്‍ക്ക് രക്തം അരിച്ചെടുക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ പ്രമേഹരോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ്.

3. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം നിരീക്ഷിക്കുക

ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം വൃക്കകളുടെ തകരാറിന് കാരണമാകും. പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്‌ട്രോള്‍ പോലുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരുന്നത് രോഗത്തെ ഗുരുതരമാക്കും. ആരോഗ്യകരമായ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം 120/80 ആണ്. പ്രീഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍ ആ പോയിന്റിനും 139/89 നും ഇടയിലാണ്. ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

4. ഭാരം നിരീക്ഷിക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

അമിതവണ്ണമുള്ളവര്‍ക്കും അനാരോഗ്യം കൂടുതലുള്ളവര്‍ക്കും വൃക്കകളെ തകരാറിലാക്കുന്ന പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, വൃക്കരോഗം തുടങ്ങി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചേക്കാം. സോഡിയം, സംസ്‌കരിച്ച മാംസം, വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവ കുറയ്ക്കണം. കോളിഫ്ലവര്‍, ബ്ലൂബെറി, മത്സ്യം, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ കൂടുതലായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.

5. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക

ഒരു ദിവസം എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. വൃക്കകളില്‍ നിന്ന് സോഡിയവും വിഷവസ്തുക്കളും നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് 1.5 മുതല്‍ 2 ലീറ്റര്‍ വരെ വെള്ളം കുടിക്കാം. എത്രമാത്രം വെള്ളം വേണം എന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ജീവിതരീതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ, വ്യായാമം, ലിംഗഭേദം, മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം, ഗര്‍ഭിണിയോ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയാണോ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

6. പുകവലിക്കരുത്

പുകവലി ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മന്ദഗതിയിലുള്ള രക്തയോട്ടത്തിലേക്കും അതിലൂടെ വൃക്കകളുടെ തകരാറിലേക്കും നയിക്കുന്നു. പുകവലി കിഡ്‌നി കാന്‍സറിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ വൃക്കകളെ ആരോഗ്യമുള്ളതായി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും.

7. നിങ്ങള്‍ പതിവായി വേദന സംഹാരി കഴിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് വൃക്കകളുടെ തകരാറിന് കാരണമായേക്കാം. അതിനാല്‍ സ്ഥിരമായി വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടുക.

8. മൂത്രാശയ അണുബാധ

മൂത്രാശയ അണുബാധ കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൃക്ക തകരാറിലേക്ക് നയിക്കാം.

പൂര്‍ണമായ ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ച വൃക്കകള്‍ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ആഹാരം, വെള്ളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിക്കുന്നത് മുതല്‍ ഹോര്‍മോണുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതുവരെ നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വൃക്കയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന് പറയുന്നത്.

വൃക്കസംബന്ധമായ തകരാര്‍, വൃക്കരോഗം തുടങ്ങി വൃക്കകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവതാളത്തിലാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തുടങ്ങണം.

