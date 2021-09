പ്രമേഹം, ഉയര്‍ന്ന രക്ത സമ്മര്‍ദം, ഹൃദ്രോഗം. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പാതിയോളം പേരെ ബാധിക്കുന്ന ചിരകാല രോഗങ്ങളാണ് ഇവ. ഇവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതാകട്ടെ നാം അകത്താക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും. നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് പോലും അമിതമായാല്‍ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. നിരവധി അവയവങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച് ഹ്രസ്വകാല, ദീര്‍ഘകാല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പിന്‍റെ അമിത ഉപയോഗം നയിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

40 ശതമാനം സോഡിയവും 60 ശതമാനം ക്ലോറൈഡും അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പ്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉപ്പ് ചേര്‍ക്കാത്ത ഒരു കറിയെ പറ്റി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാന്‍ തന്നെയാകില്ല. ഇതിന് പുറമേയാണ് അച്ചാറുകളുടെയും മറ്റും രൂപത്തില്‍ നാം കഴിക്കുന്ന ഉപ്പ്. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന ഒരാള്‍ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന ഉപ്പിന്‍റെ അളവ് ആറു ഗ്രാമില്‍ കൂടരുത്. കുട്ടികളാണെങ്കില്‍ ഇത് രണ്ട് ഗ്രാമാണ്. അമിതമായ ഉപ്പ് ഉപയോഗം ഇനി പറയുന്ന രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.



ഉയര്‍ന്ന രക്ത സമ്മര്‍ദം



മുതിര്‍ന്നവരില്‍ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അമിതമായ രക്തസമ്മര്‍ദം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ചെറുപ്പക്കാരില്‍ കൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്കൊപ്പം മോശം ഭക്ഷണശീലങ്ങളുമാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. ഭക്ഷണത്തില്‍ ധാരാളം ഉപ്പ് ചേരുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെയും ധമനികളിലൂടെയും വലിയ അളവില്‍ രക്തയോട്ടത്തിന് കാരണാകുന്നു. ഇത് രക്തസമ്മര്‍ദം ഉയരാനിടയാക്കുന്നു. നിരന്തരമായ തലവേദന, മൂക്കില്‍ നിന്ന് രക്തമൊഴുക്ക്, നെഞ്ചു വേദന, ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയാണ് ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങള്‍.

അർബുദം

വയറിലെ അര്‍ബുദം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സങ്കീര്‍ണതകളിലേക്കും അമിതമായ ഉപ്പ് തീറ്റ നയിക്കും. വയറില്‍ അള്‍സര്‍, വയറിന്‍റെ ഭീത്തികളില്‍ നീര്‍ക്കെട്ട് തുടങ്ങിയവ ധാരാളം ഉപ്പ് ചേര്‍ന്ന ഭക്ഷണക്രമം പതിവായി പിന്തുടരുന്നവര്‍ക്ക് വരാം. മനംമറിച്ചില്‍, വയര്‍വേദന, ദഹനപ്രശ്നം, വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

ഹൃദ്രോഗം



ഉപ്പ് ഉപയോഗം രക്ത സമ്മര്‍ദം ഉയര്‍ത്തുന്നതോടെ ഹൃദയാഘാതത്തിനും മറ്റ് ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിക്കുന്നു. നിരന്തരമായ നെഞ്ചു വേദന, തലകറക്കം, ശ്വാസംമുട്ടല്‍, അമിതമായ ദാഹം, താളം തെറ്റിയ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം ഹൃദ്രോഗത്തിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

