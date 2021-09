ഡെല്‍റ്റ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കോവിഡിന്‍റെ കടുത്ത വകഭേദങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വാക്സീനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി ഉയര്‍ന്നതാണെന്നും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ നല്‍കി തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടായ്മ. നിലവില്‍ ലഭ്യമായ പരീക്ഷണഫലങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളുടെയും അവലോകനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലും യുഎസ് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അ‍ഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരുടെ സംഘം ഈ നിഗമനത്തില്‍ എത്തിയത്. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് ലാന്‍സെറ്റ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഡെല്‍റ്റ, ആല്‍ഫ വകഭേദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന തീവ്ര കോവിഡ് രോഗത്തിനെതിരെ വാക്സീനുകള്‍ക്ക് ശരാശരി 95 ശതമാനം കാര്യക്ഷമതയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ വകഭേദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഏത് തരം അണുബാധയ്ക്കെതിരെയും 80 ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയും വാക്സീനുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പല വാക്സീനുകളുടെ വിവിധ വകഭേദങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന് തീവ്രമായ കോവിഡ് ബാധയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇവ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി കാണുന്നതെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു.



രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കോവിഡിനെതിരെ വാക്സീനുകളുടെ കാര്യക്ഷമത അല്‍പം കുറവാണെങ്കിലും ഉയര്‍ന്ന വാക്സിനേഷന്‍ നിരക്കുള്ള ജനസംഖ്യയില്‍ പോലും വാക്സീന്‍ എടുക്കാത്തവരാണ് പ്രധാന രോഗവ്യാപകരെന്ന് അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. വാക്സീന്‍ എടുക്കാത്തവര്‍ക്ക് തന്നെയാണ് തീവ്ര രോഗത്തിനുള്ള ഉയര്‍ന്ന സാധ്യത കണ്ടെത്തിയതും.



വാക്സീനുകള്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് കോവിഡില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംരക്ഷണം കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകള്‍ ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ അനാ മരിയ ഹെനോ റെസ്ട്രെപോ പറയുന്നു. അഥവാ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ അത് വാക്സീന്‍ ഇനിയും എടുക്കാത്തവരിലേക്ക് വാക്സീന്‍ എത്തിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് വാക്സീന്‍ എത്തിക്കുന്നത് വഴി പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ വൈറസിനുണ്ടാകുന്നത് തടയാന്‍ സാധിക്കും.



വാക്സീന്‍ എടുത്തവരിലെ ആന്‍റിബോഡി തോത് കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കുറഞ്ഞാല്‍ കൂടി വാക്സീന്‍റെ കാര്യക്ഷമതയെ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നും അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആന്‍റിബോഡികളേക്കാൾ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന മെമ്മറി കോശങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള പ്രതിരോധം സംരക്ഷണം നല്‍കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

