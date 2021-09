കോവിഡ് പോയിട്ടില്ല; വരും മാസങ്ങളില്‍ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍

കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒഴിച്ച് മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്കൂളുകളും കോളജുകളും തുറന്ന് തുടങ്ങി. ജീവിതം പഴയ പടിയായി തുടങ്ങിയെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ കരുതുന്നു. വാക്സിനേഷന്‍ വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കിയ പല രാജ്യങ്ങളിലും സാധാരണ മട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നു.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് ഭീഷണി അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വരും മാസങ്ങളില്‍ വീണ്ടുമൊരു തരംഗത്തിനായി കരുതിയിരിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അടുത്ത തരംഗം എപ്പോള്‍ വരുമെന്ന് പ്രവചിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ജാഗ്രത കൈവെടിയരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കമുള്ള ഏജന്‍സികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.



അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ കടുത്തതാകുമെന്ന് ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മാസികയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ മിനസോട്ട സര്‍വകലാശാലയിലെ സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഇന്‍ഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസ് റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് പോളിസി ഡയറക്ടര്‍ മിഖായേല്‍ ഓസ്റ്റര്‍ഹോം പറയുന്നു. വാക്സിനേഷന്‍ നിരക്ക് വര്‍ധിച്ചാലും വൈറസ് പിടിപെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചിലരെങ്കിലും എപ്പോഴും ചുറ്റുമുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ ഉപദേശകന്‍ കൂടിയായ മിഖായേല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നവജാത ശിശുക്കള്‍, വാക്സീന്‍ എടുക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍, വാക്സീന്‍ എടുത്തിട്ടും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതിനാല്‍ ബ്രേക്ക്ത്രൂ അണുബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളവര്‍ എന്നിങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.



സ്കൂളുകളും ഓഫീസുകളുമെല്ലാം പഴയ പടി തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നതോടെ അടുത്ത കോവിഡ് തരംഗം എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാമെന്ന് ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രഫ. ഗ്യാനേശ്വര്‍ ചൗബേ ആജ് തക് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആന്‍റിബോഡികളുടെ തോത് ഓരോ മൂന്നു മാസത്തിലും കുറയാമെന്നതിനാല്‍ മൂന്നാം തരംഗത്തിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഒരു സമൂഹത്തിലെ പ്രതിരോധശേഷി 70 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കിടയില്‍ കോവിഡിന്‍റെ പ്രഭാവം കുറവായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രണ്ടാം തരംഗത്തിന് സമാനമായി ദേശവ്യാപകമായ കോവിഡ് തരംഗം ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍‍‍ച്ചിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ. രാമന്‍ ഗംഗാഖേദ്കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിസ്സാരമായി കാണാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ചില ഗവേഷണങ്ങള്‍ യുവാക്കള്‍ക്കിടയിലെ കോവിഡിന്‍റെ ദീര്‍ഘകാല പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ വെളിവാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡോ. രാമന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ആയുധം വാക്സിനേഷനാണെന്ന് വിദഗ്ധരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തില്‍ പറയുന്നു. വാക്സിനേഷന്‍ സാര്‍വത്രികമാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ വൈറസ് പടരാനും പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിക്കും. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കോവിഡിനെ തുരത്താന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിലും വാക്സിനേഷനിലൂടെ വൈറസിന്‍റെ വ്യാപനം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഒരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ തോതിലേക്ക് താഴ്ത്താനാകുമെന്ന് മിഖായേല്‍ ഓസ്റ്റര്‍ഹോം അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.

