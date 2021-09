മഹാമാരിയെന്ന നില വിട്ട് പ്രാദേശികമായി പടരുന്ന ഒരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായി അടുത്ത ആറു മാസങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് മാറാമെന്ന് നാഷണല്‍ സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഡയറക്ടര്‍ സുജീത് സിങ്ങ്. പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി കോവിഡിന്‍റെ മൂന്നാം തരംഗം കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് സമൂഹത്തില്‍ തുടരാമെങ്കിലും ഫ്ളൂ പോലെ നിയന്ത്രണവിധേയമായ സംഗതിയായി ഇത് മാറുമെന്ന് സുജീത് സിങ്ങ് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വൈറസിന്‍റെ പകര്‍ച്ച നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വാക്സിനേഷന്‍ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



"ഇന്ത്യയില്‍ 75 കോടിയോളം പേര്‍ക്ക് ഇതു വരെയും വാക്സീന്‍ ലഭിച്ചു. വാക്സീന്‍ ഫലപ്രാപ്തി 70 ശതമാനം കണക്കാക്കിയാല്‍ പോലും നിലവില്‍ 50 കോടി പേര്‍ക്കെങ്കിലും വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധശേഷി ആര്‍ജ്ജിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. വാക്സീന്‍റെ ഒരു ഡോസ് 30-31 ശതമാനം പ്രതിരോധം നല്‍കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഡോസ് എങ്കിലും ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ 30 കോടി ജനങ്ങളും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളവരാണ് ", സുജീത് സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില്‍ പുതിയ വകഭേദങ്ങളൊന്നും നിലവില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സി1.2, മു വകഭേദങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സുജീത് സിങ്ങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

