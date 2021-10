ഇന്ത്യയിൽ വയോജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്?; പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതിങ്ങനെ...

പ്രായമായി എന്നതു കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ അവഗണിക്കപ്പെടാനോ പാടില്ല. ഓരോ വർഷവും വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്.1950–നും 2020–നും ഇടയ്ക്ക് ആയൂർദൈർഘ്യം 60 ൽ നിന്ന് 76 ആയി ഉയർന്നതായി കണക്കുകൾ ചൂണ്ടികാട്ടുന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇത് 81 ആയി ഉയരുമെന്ന് മറ്റ് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ 90 കോടിയോളം 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ഇനിയുമതു വർധിക്കാനാണു സാധ്യത. വയോജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആഴമേറിയ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അവയ്ക്കു പ്രതിവിധികളും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. 2002–ൽ സ്പെയിൻ തലസ്ഥാനമായ മഡ്രിഡിൽ ചേർന്ന ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ സമ്മേളനം പാസാക്കിയതും തുടർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ചതുമായ കർമപരിപാടി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാർഗരേഖയാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വയോജന നയ രൂപീകണത്തിൽ ഇതു സഹായകമാവുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

നോക്കൂ ക്യൂബയിലേക്ക്

വയോജനങ്ങളുടെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം, അവർക്കെതിരെയുള്ള അവഗണന, അപമാനം, വിവേചനം, അക്രമം എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോലിയെടുക്കാനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള അവകാശം തുല്യമായ അവസരങ്ങൾ നയരൂപീകരണ സമിതികളിൽ ഉള്ള പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവയെല്ലാം മഡ്രിഡ് പ്രഖ്യാപനം ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദു:ഖകരമായ വസ്തുത പല രാജ്യങ്ങളും ഈ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നതാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുടെയും ചെലവ് ചുരുക്കൽ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായും വയോജനങ്ങൾക്കനുവദിച്ച പല ആനുകൂല്യങ്ങളും വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയാണ്. അതിനെതിരായി വമ്പിച്ച പോരാട്ടങ്ങൾ അവിടങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും ആശാവഹവുമായ ഒരു സ്ഥിതി ക്യൂബയിൽ കാണാം. അവിടെ 90ശതമാനത്തിലേറെയും വയോജനങ്ങൾ അവരവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വയോജനസംരക്ഷണം. വീണ്ടും ജോലിയിലേക്ക് വരാൻ വയോജനങ്ങൾക്ക് അവസരവും അവകാശവും ഉണ്ട്.

പ്രത്യേക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കായിക പരിശീലന ത്തിനും വ്യായാമത്തിനും കലാസാസ്ക്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിപുലമായ ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാധിക്കാത്ത വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർവകലാശാല തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ വയോജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവർ പൊതുവേ അവഗണിക്കപ്പടുന്നു എന്നും അവർക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്.

ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് ലോകത്തിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ജിഡിപിയുടെ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ചെലവഴിക്കു മ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 1.2% മാത്രമാണ്. നിർധനരായ വയോജനങ്ങളുടെ പെൻഷൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്നത് വെറും 200 രൂപ വീതമാണ്. ഈ തുക വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് പല നിവേദനങ്ങളിൽ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിട്ടും അനുഭാവപൂർവമായ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. വയോജനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിൻ യാത്രാ നിരക്കിലുള്ള ആനുകൂല്യം പോലും ഇപ്പോൾ പൂർണമായും എടുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആശ്വാസം കേരളം

സംസ്ഥാന സർക്കാർ വയോജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന പല പരിപാടികളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശം മുതിർന്ന പൗരൻമാരെ സമൂഹത്തിന്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാക്കുക എന്നതാണ്. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നിരാലംബരായവർക്ക് 1600 രൂപ പെൻഷൻ നൽകുന്നു. വയോജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുതകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളനടപടികൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, സൗജന്യ ചികിത്സ, വയോമിത്രം പദ്ധതി, മന്ദഹാസം, വയോമധുരം, സായംപ്രഭാഹോമുകൾ, ആശ്വാസകിരൺ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ വയോജനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ളവർക്കും ആശ്രയമായി.

കൂടാതെ വിപുലമായ വയോജന സർവേ നടത്താനും സേവനങ്ങൾ വാതിൽപടിയിൽ എത്തിക്കാനും വാർഡ് തോറും വയോക്ലബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും വയോജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുവാനും പ്രത്യേക വയോജന ക്ലിനിക്കുകളും ഒപികളും സാന്ത്വന പരിചരണം, വയോജനങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് വാതിൽപടിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. വയോജനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ടോൾഫ്രീ ഹെൽപ് ലൈൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് 14567 ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അവരുടെ പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും അറിയിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കൈമാറും. പൊതു വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രാനിരക്കിലുള്ള ഇളവ്,വയോജനവകുപ്പ്/കോർപറേഷൻ എന്നിവയും വയോജന കമ്മിഷൻ, വയോജനങ്ങളുടെ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കോടതി എന്നിവ വയോജനങ്ങൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം.

വരട്ടെ, ഡിജിറ്റൽ സമത്വം

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിന്റെ വയോജനദിന സന്ദേശത്തിൽനിന്ന്.

കോവിഡ്–19 മഹാമാരിയെത്തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം മിക്കവരും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ഓൺലൈനിൽ ആണ്. നമ്മുടെ മുതിർന്ന തലമുറയെ സാങ്കേതിക ലോകത്തേക്കു കൈ പിടിച്ചു നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ‘എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഡിജിറ്റൽ സമത്വം’ എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക വയോജന ദിനത്തിന്റെ ആശയം. ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് മുതിർന്ന പൗരന്മാരിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർ വീടുകളിലും മറ്റും ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയേണ്ടി വന്നു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയടക്കം ഭീഷണി ഇക്കൂട്ടർ നേരിടുന്നുണ്ട്. വയോജനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന, ക്രൂരന്മാരായ കുറ്റവാളികളിൽ നിന്നു മുതിർന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധ മാർഗമായി ഡിജിറ്റൽ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ.

മുതിർന്നവരെ ദുർബല വിഭാഗമായി കാണാനാകില്ല, അവരുടെ പക്കൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. സമൂഹത്തിനു മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. മുതിർന്നവർക്ക് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകാൻ അവർക്കു കഴിയും. അതിനാൽ ഈ വയോജന ദിനത്തിൽ മുതിർന്നവരിലേക്കും സാങ്കേതിക സമത്വം എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ, പദ്ധതികൾ എന്നിവ രൂപപ്പെടുത്തണം.

( ലേഖകൻ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്)

