'പ്രണയ കൊലപാതകങ്ങൾ'ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതെന്ത്? ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ?

പ്രണയ കൊലപാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് പ്രതിദിനം. പ്രണയനൈരാശ്യം വരുമ്പോൾ കാമുകൻ കാമുകിയെ കൊല്ലുന്നതും ഇഷ്ടക്കേടുകൾ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിത്യസംഭവമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടലില്ലാതാവുന്നു.

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ മനസിനു പക്വത ഇല്ലാത്തവരായി മാറുകയാണോ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ? അതോ .ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങളാണോ ഇവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾ എവിടെയാണ് ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടത്?

വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണം ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽ മാത്രം തുടങ്ങേണ്ടതല്ല. മരണം വരെയും ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടുന്ന സ്വഭാവത്തിന് അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എല്ലാ വ്യക്തികളിലും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുംപോലെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്നും അവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വ്യക്തിത്വം വളരുന്നത്.

കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട് - ദേഷ്യക്കാരനാണ്, പാവമാണ് എന്നൊക്കെ. അതായത് അവൻ എങ്ങനെ ആണെന്നതിന് ഒരു ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ കുടുംബം, കുടുംബാന്തരീക്ഷം, ജനിതകം, കൂട്ടുകെട്ട് എന്നിവക്കെല്ലാം വ്യക്തിത്വരൂപീകരണത്തിൽ പങ്കുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ ഇത്രയധികം ജനങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് അവരുടെ രൂപങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല, അവരുടെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വ്യക്തിപ്രഭാവം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കുടുംബവും. അങ്ങനെ സമൂഹവും എന്തിന് ലോകം പോലും മുൻപോട്ട് പോവുന്നത്. വ്യക്തിത്വത്തിന് വളരെ അധികം പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

കാഴ്ച്ചയിൽ മാത്രമല്ല പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ കൂടിയാണ് നാം ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല മുഖം പുറമേക്ക് കാണിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അത് കൊണ്ടാണ് വ്യക്തിത്വവികാസത്തിനു ഇത്രയും പ്രസക്തി വരുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, സമൂഹം അയാൾക്ക് നൽകുന്ന മൂല്യം, അയാൾ മറ്റു വ്യക്തികളുമായി നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആകെ രൂപമാണ് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം.

വ്യക്തിത്വം എപ്പോഴാണ് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്?

കൗമാരപ്രായമാവുമ്പോൾ അവന്റെ വ്യക്തിത്വം ഉറച്ചു എന്നൊക്കെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി പറയാം. എന്നിരുന്നാലും ജീവിതകാലം മുഴുവനും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇതിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. വ്യക്തിത്വവൈകല്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഒൻപതു തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവയെ മൂന്നു തട്ടിലാക്കി പറയാം. ബാഡ്, മാഡ്, സാട്. ഒരറ്റത്ത് മാനസിക രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറുവശത്തു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിനിടയിലെവിടെയോ ആണ് ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

പരനോയിഡ് വ്യക്തിത്വം, സ്കിസോയിഡ് വ്യക്തിത്വം, സ്കിസോഫ്രേനിക് വ്യക്തിത്വം എന്നിവ മാഡ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു. മാനസികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. അതായത് സാമൂഹിക വിരുദ്ധ സ്വഭാവം, എടുത്തു ചാട്ടം, ബഹളം, ഹിസ്ടറിയോണിക് അഥവാ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റെൻഷൻ സീക്കിങ് അഥവാ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭവം എന്നിവ ബാഡ് കൂട്ടത്തിൽ പെടും.

അധികാര മനോഭാവം, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ മാനിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തന്നിലായിരിക്കണം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു മറ്റൊരാൾ എന്നീ ചിന്തകൾ ഉള്ള വ്യക്തിത്വം സാട് ഗ്രൂപ്പിൽപെടും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വ്യക്തിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അയാൾ മൂലം സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോവുമ്പോൾ വ്യക്തിക്ക് വിഷാദം, മദ്യപാനത്തിന് അടിമപ്പെടൽ മുതലായവ വരാം. ചികിത്സയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്ഥാനം ഉണ്ട്.

ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം ഇവരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം?

രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. വ്യക്തികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ മനസിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കു തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുക, കൂട്ടുകാരുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ.

ഉചിതമായ സാമൂഹിക സ്വഭാവം, വിധി, പ്രേരണ, നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് തലച്ചോറിന്റെ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർടെക്സ് ആണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്ക്സ് രാസ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ആന്റിസോഷ്യൽ സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വികസിക്കുന്നത്. ജനിതക ഘടകങ്ങളും വ്യക്തിയുടെ പരിസ്ഥിതിയും, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാന്തരീക്ഷവും ചേർന്നതാണ് ഈ തകരാറിന് കാരണം. നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ അസാധാരണ രസതന്ത്രം, തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലെ അപാകത, ന്യായവിധി, തീരുമാനമെടുക്കൽ, ആസൂത്രണം, ആവേശകരമായതും ആക്രമണാത്മകവുമായ പെരുമാറ്റം എന്നിവ പോലുള്ള ജൈവശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ കാരണമായേക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആന്റി സോഷ്യൽ പഴ്സനാലിറ്റികൾ പലപ്പോഴും നാശം വിതക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവില്ല. ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി കൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അപകടകരമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അക്രമസ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവരിൽ ഒരു നല്ല മനശ്ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനെ കാണിച്ച്‌ മരുന്നുകൾ വച്ചും ചികിത്സിക്കാം. മാതാപിതാക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഇതിൽ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല ഒരു പുത്തൻ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ വാർത്തെടുക്കാം.

(തൃശുർ ജനറൽ ആശുപത്രി അസിസ്റ്റന്റ് സർജനാണ് ലേഖിക)

