കോവിഡിന് 6 മാസം മുൻപ് ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിരുന്നോ?; രോഗം സങ്കീർണമാകാതെ കാക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ

ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹവും അമിതവണ്ണവും ചികിത്സിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ രോഗികളില്‍ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രിവാസത്തിനും ശ്വാസകോശ സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ക്കും മരണത്തിനുമുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം. കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് ആറു മാസം മുന്‍പെങ്കിലും ഇത്തരം മരുന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങിയവരിലാണ് കോവിഡ് സങ്കീര്‍ണ്ണതയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് അമേരിക്കയിലെ പെന്‍ സ്റ്റേറ്റ് കോളജ് ഓഫ് മെഡിസിന്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2020 ജനുവരിക്കും സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച 30,000 ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷണത്തിനായി ശേഖരിച്ചത്. ഗ്ലുകോഗോണ്‍-ലൈക് പെപ്റ്റൈഡ് 1 റിസപ്റ്റര്‍(ജിഎല്‍പി-1ആര്‍) മരുന്നാണ് ഈ രോഗികള്‍ പ്രമേഹത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ രോഗികളില്‍ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീര്‍ണ്ണത കുറവായിരുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ പട്രീഷ്യ ഗ്രിഗ്സണ്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രമേഹം പോലുള്ള സഹരോഗാവസ്ഥകളുള്ളവരില്‍ കോവിഡ് സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ക്ക് സാധ്യതകള്‍ പൊതുവേ കൂടുതലാണ്. അടുത്തിടെ യുകെയില്‍ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണങ്ങളില്‍ മൂന്നിലൊന്നും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ രോഗികളിലാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജിഎല്‍പി-1ആര്‍ പോലുള്ള പ്രമേഹ മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ അടിവരയിടുന്നു. ജിഎല്‍പി-1ആറിന് പുറമേ ഡീപെപ്റ്റിഡൈല്‍ പെപ്റ്റിഡേസ്-4(ഡിപിപി-4) ഇന്‍ഹിബിറ്ററുകളും പിയോഗ്ലിറ്റാസോണ്‍ മരുന്നുകളും അണുബാധയ്ക്കെതിരെ പ്രഭാവം ചെലുത്താന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

Content Summary : Drugs used by some Type 2 diabetics may lessen risk for severe COVID-19 outcomes - study suggests