വൈറസിനെ നാം നിയന്ത്രിക്കണം,കോവിഡ് ഉടനെയൊന്നും മഹാമാരി അല്ലാതാകില്ല: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന മഹാമാരി എന്ന നിലയില്‍ നിന്ന് പ്രാദേശികമായി നിയന്ത്രിച്ച് നിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായി കോവിഡ് ഉടനെയൊന്നും മാറില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലായി കോവിഡ് സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മഹാമാരിയെന്ന നില കോവിഡ് ഉടനെ കൈവിടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ മേഖലാ ഡയറക്ടര്‍ പൂനം ഖേത്രപാല്‍ സിങ്ങ് പറഞ്ഞു.

വൈറസ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിന്ന് വൈറസിനെ നാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് പിടിഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പൂനം ഖേത്രപാല്‍സിങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് വന്നു പോയതും കൂടുതല്‍ പേര്‍ പ്രതിരോധ വാക്സീന്‍ എടുത്തതുമായ ഇടങ്ങളിൽ വൈറസിന്‍റെ പ്രഭാവം ഭാവിയില്‍ കുറയുമെന്നുമാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ പ്രതീക്ഷ. കോവിഡിനെ പൂര്‍ണ്ണമായും തുടച്ച് നീക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും മരണങ്ങളും ആശുപത്രിവാസങ്ങളും കുറച്ചും സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ചും ലോകത്തിന് കോവിഡിനെ വരുതിയില്‍ നിര്‍ത്താനാകുമെന്നും പുനം ഖേത്രപാല്‍സിങ്ങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നതിന് പുറമേ ജനങ്ങള്‍ സാമൂഹിക അകലവും മാസ്ക് ധരിക്കലും കൈകളുടെ ശുചിത്വവും പാലിക്കണമെന്നും വെന്‍റിലേഷന്‍ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്‍റെ തീവ്രത ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്‍കരുതലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുമെന്നും പൂനം ഖേത്രപാല്‍ സിങ്ങ് വിശദീകരിച്ചു. ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ വകഭേദങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും വാക്സീനും കോവിഡ് മുന്‍കരുതലുകളും ഫലപ്രദമാണെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Summary : we are fully in control of the virus, and not the virus in control of us - Says Poonam Khetrapal Singh