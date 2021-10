കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഇന്ത്യയില്‍ ശൈത്യകാലത്തോ?

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചയായി ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനജീവിതം ഏറെക്കുറെ സാധാരണ നില കൈവരിച്ചു. എന്നാല്‍ ശൈത്യകാലമെത്തുന്നതോടെ കോവിഡിന്‍റെ മൂന്നാം തരംഗം രാജ്യത്തുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഡോക്ടര്‍മാരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

ഒക്ടോബര്‍ നാലിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ സജീവ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 2,71,550 ആണ്. ഇത് 199 ദിവസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയാണെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. വ്യാപനനിരക്കിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആര്‍ നമ്പരും ഓഗസ്റ്റിലെ 1.17ല്‍ നിന്ന് സെപ്റ്റംബര്‍ പകുതിയോടെ 0.92 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതി മാത്രം ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണ്. പുതിയ കേസുകളിൽ 86 ശതമാനവും കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, ബംഗാള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതില്‍ത്തന്നെ കേരളത്തിലാണ് 59 ശതമാനം പുതിയ കേസുകളും. കേരളം, മിസോറാം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വൈറസിന്‍റെ ഹോട് സ്പോട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധ ഡോ. രച്ന കുചേരിയ പറയുന്നു.

കോവിഡ് ആന്‍റിബോഡികള്‍ വൈറസിനെതിരെ നല്‍കുന്ന സംരക്ഷണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതും വീണ്ടുമൊരു തരംഗത്തിന് കാരണമാകാം. രണ്ടാം തരംഗത്തിന്‍റെ മൂര്‍ദ്ധന്യാവസ്ഥ ഏപ്രിലിലായിരുന്നു എന്നു കണക്കാക്കിയാല്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തോടെ ഇത് ആറു മാസം പിന്നിടുകയാണ്. പലരിലും ആന്‍റിബോഡി നല്‍കുന്ന സംരക്ഷണം ഈ കാലയളവില്‍ കുറഞ്ഞു വരുമെന്നത് ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണ്.

ഒക്ടോബറില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഉത്സവകാലവും കോവിഡ് തരംഗത്തിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കാം. ദുര്‍ഗപൂജ, ദസറ, ദീപാവലി ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ആഘോഷങ്ങളാണ് വരും മാസങ്ങളില്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുക. കര്‍ശന പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ച് ആഘോഷപരിപാടികൾ നടത്താൻ പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഉത്സവകാലത്ത് ജനങ്ങള്‍ ചുറ്റി നടക്കുകയും കൂട്ടം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും കാര്യങ്ങള്‍ വഷളാക്കാം. മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആഘോഷപരിപാടികള്‍ വൈറസിന് ഒരാളില്‍നിന്ന് അടുത്തയാളിലേക്ക് എന്ന മട്ടില്‍ പെട്ടെന്നു പകരാന്‍ അവസരം നല്‍കുമെന്നും പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എന്നാല്‍ ഊര്‍ജിതമായ വാക്സീന്‍ വിതരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകായാല്‍ മൂന്നാം തരംഗം അത്ര ഭീകരമാവില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.. ഈ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലാണ് സർക്കാരും ആരോഗ്യസംവിധാനവും ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

