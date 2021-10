കൊളസ്ട്രോളിന് സ്വയം ചികിൽസ ചെയ്യാറുണ്ടോ?; ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് അപകടങ്ങളെ

ഹൃദയ സംബന്ധമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ കൊളസ്ട്രോള്‍ ഇന്ന് പലരുടെയും പേടിസ്വപ്നമാണ്. എന്നാല്‍ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ കൊളസ്ട്രോള്‍ മാത്രമല്ല, ഗുണം ചെയ്യുന്ന നല്ല കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിലും ഹോര്‍മോണുകളുടെയും വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെയും ചില ദഹനരസങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിലും കൊളസ്ട്രോള്‍ അവശ്യമാണു താനും.

ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്‍റെ നല്ലൊരു പങ്കും കരളിലാണ് നിര്‍മിക്കപ്പെടുന്നത്. ശേഷിക്കുന്നവ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തില്‍നിന്നു ലഭിക്കുന്നു. വെള്ളത്തില്‍ അലിയാത്ത കൊളസ്ട്രോള്‍ ലിപോപ്രോട്ടീന്‍ എന്ന വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാണ് രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

ലോ-ഡെന്‍സിറ്റി ലിപോപ്രോട്ടീന്‍ (എല്‍ഡിഎല്‍), ഹൈ-ഡെന്‍സിറ്റി ലിപോപ്രോട്ടീന്‍ (എച്ച്ഡിഎല്‍) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരം കൊളസ്ട്രോളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഇതില്‍ എല്‍ഡിഎല്‍ ശരീരത്തിന് ഹാനികരവും എച്ച്ഡിഎല്‍ ഗുണകരവുമാണ്. ഉയര്‍ന്ന തോതിലുള്ള എല്‍ഡിഎല്‍ കൊളസ്ട്രോളാണ് രക്തധമനികളില്‍ അടിഞ്ഞു കൂടി ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്കും പക്ഷാഘാതത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത്.

രക്ത പരിശോധനയിലൂടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോള്‍ തോത് അറിയാം. 20 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം കൂടുമ്പോൾ നിര്‍ബന്ധമായും കൊളസ്ട്രോള്‍ തോത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര്‍ കൂടെക്കൂടെ ഇത് പരിശോധിക്കണം. പാരമ്പര്യമായി ഹൃദ്രോഗമോ ഉയര്‍ന്ന കൊളസ്ട്രോളോ ഉള്ളവര്‍, പ്രായമായവര്‍, അമിതവണ്ണക്കാര്‍, മദ്യപാനം, പുകവലി പോലെയുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുന്നവർ ഒക്കെ കൊളസ്ട്രോള്‍ തോത് ഇടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഉയര്‍ന്ന എല്‍ഡിഎലും കുറഞ്ഞ എച്ച്ഡിഎല്‍ തോതും സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതൽ വരാന്‍ സാധ്യത.

സ്റ്റാറ്റിന്‍, ഫൈബ്രേറ്റ്സ്, ബൈല്‍ ആസിഡ് സീക്വസ്റ്റേഴ്സ്, നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് പോലുള്ള പല മരുന്നുകളും കൊളസ്ട്രോളിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് ആസ്റ്റര്‍ സിഎംഐ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇന്‍റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ കണ്‍സൽറ്റന്‍റ് ഡോ. ബൃന്ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓണ്‍ലൈനിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ കൊളസ്ട്രോള്‍ ഉള്ള ഒരാള്‍ മരുന്ന് കഴിക്കണമോ എന്നത് പല ഘടകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഡോ. ബൃന്ദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭക്ഷണത്തിലും ജീവിതശൈലിയിലും വ്യായാമം ഉള്‍പ്പെടെ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ആദ്യം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക. എന്നിട്ടും മാറ്റങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കില്‍ മാത്രമേ മരുന്ന് നിർദേശിക്കുകയുള്ളൂ. രോഗിയുടെ കൊളസ്ട്രോള്‍ തോത്, രോഗ ചരിത്രം, മറ്റ് രോഗാവസ്ഥകള്‍ തുടങ്ങിയവ പരിഗണിച്ചാണ് ഏതു തരം മരുന്നാണ് രോഗിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. വൃന്ദ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എല്‍ഡിഎല്‍ തോത് 190 ന് മുകളിലാണെങ്കില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് ഫോര്‍ട്ടിസ് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്‍റര്‍വെന്‍ഷണല്‍ കാര്‍ഡിയോളജി ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ശശിധറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൊളസ്ട്രോള്‍ മരുന്നുകള്‍ക്ക് പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ അപൂര്‍വമാണെന്നും അതേ സമയം ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറില്‍ പോയി ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

Content Summary : Should people take medicines to lower cholesterol levels