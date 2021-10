കോവിഡ് ഭേദമായി; എപ്പോള്‍ വ്യായാമം തുടങ്ങാം?

നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല ജീവിതക്രമത്തെയും കൂടിയാണ് കോവിഡ് പലപ്പോഴും ബാധിക്കുന്നത്. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ശരീരം ദുര്‍ബലമാകുന്നതോടെ രോഗികള്‍ക്ക് വ്യായാമം, വര്‍ക്ക് ഔട്ട് പോലെ രസിച്ചു ചെയ്തിരുന്ന പലതും നിര്‍ത്തി വയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നു. ഇനി രോഗം മാറിയാലും ഉടനെയൊന്നും ഈ നല്ല ശീലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായെന്ന് വരില്ല. ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത വിധമുള്ള കടുത്ത ക്ഷീണമാണ് കോവിഡ് പലരിലും അവശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് മൂലം വ്യായാമം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ശരീരത്തിനുണ്ടായെന്ന് വരില്ല. കോവിഡ് മാറിയ ഉടനെ കടുത്ത വര്‍ക്ക് ഔട്ടിലേക്കും വ്യായാമക്രമത്തിലേക്കും മടങ്ങുന്നതും അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡിന് ശേഷം വളരെ പതിയെ ക്രമമായി മാത്രം വേണം വ്യായാമമുറകളിലേക്ക് മടങ്ങാനെന്ന് ഗാസിയാബാദിലെ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഐജന്‍ ഭട്ടാചാര്യ ‘ഇന്ത്യ ടുഡേയ്ക്ക്’ അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു. ശരീരത്തെ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ അധികം സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കരുത്. ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും പ്രാണായാമവും നല്ലതാണ്. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില്‍ 15-30 മിനിട്ടിന്‍റെ നടത്തവുമാകാമെന്ന് ഡോ. ഐജന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. പുഷ് അപ്പുകളും പേശികള്‍ ദൃഢമാക്കുന്നതിനുള്ള കടുത്ത വര്‍ക്ക്ഔട്ടുകളും രോഗമുക്തരായി 30 ദിവസത്തിന് ശേഷമേ പുനരാരംഭിക്കാവുള്ളൂ എന്നും ഡോക്ടര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുണ്ടായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വര്‍ക്ക് ഔട്ടിലേക്ക് എപ്പോള്‍ മടങ്ങണമെന്ന തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എന്ന് ഗുരുഗ്രാം പരസ് ഹോസ്പിറ്റല്‍സിലെ ഡോ. മീനാക്ഷി ശര്‍മ്മയും പറയുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കോവിഡ് വന്നവരാണെങ്കില്‍ 15-20 മിനിട്ട് നീളുന്ന നടത്തത്തിലൂടെ വ്യായാമത്തിലേക്ക് പതിയെ മടങ്ങാം. പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണ, പാനീയങ്ങള്‍ കഴിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. മീനാക്ഷി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആവി പിടിക്കുന്നതും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങള്‍ ശീലിക്കുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നല്ലതാണ്.

എല്ലാ ദിവസവും 8-10 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ മറക്കരുതെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. സ്വന്തം പരിമിതികളും ക്ഷീണത്തിന്‍റെ തോതും മനസ്സിലാക്കി പതിയെ പതിയെ പഴയ വ്യായാമക്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്നും ഇവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

Content Summary : Returning to Exercise After Recovering from COVID-19