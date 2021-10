ആന്‍ഡമാന്‍ ദ്വീപ് വാസികളെ പോലെയുളള ഇന്ത്യയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത ജനവിഭാഗങ്ങളില്‍ കോവിഡ് പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പഠനം. സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡിഎന്‍എ ഫിംഗര്‍ പ്രിന്‍റിങ് ആന്‍ഡ് ഡയഗണസ്റ്റിക്സും ബനാറസ് ഹിന്ദു സര്‍വകലാശാലയും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ജനിതക ഗവേഷണത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍. ലോകമെങ്ങുമുള്ള പല തനത് ഗോത്ര വംശങ്ങളെയും ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ബ്രസീലിലെ ചില ഗോത്രങ്ങളെ വലിയ തോതില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി അടുത്തിടെ നടന്ന ചില പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ജീന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി എന്ന ജേണലിലാണ് പഠനഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഗവേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 227 ഗോത്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 1600 പേരുടെ ജനിതക ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചു. ഓംഗേ, ജരാവ തുടങ്ങിയ ഗോത്ര വംശങ്ങളില്‍ നീളമേറിയ ഹോമോസൈഗസ് ജീനുകള്‍ കൂടുതലായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. ഗോത്രത്തിനുള്ളില്‍നിന്നു തന്നെ പങ്കാളികളെ കണ്ടെത്തുന്ന എന്‍ഡോഗമി കര്‍ശനമായി പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഈ വിഭാഗക്കാര്‍. നീളമേറിയ ഈ ഡിഎന്‍എ തുണ്ടുകള്‍ ഇവരെ കൊറോണ വൈറസ് പിടിപെടാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരാക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

ഓംഗേ, ജരാവ ഗോത്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ എസിഇ2 റിസപ്റ്റര്‍ ജീനുകളുടെ എണ്ണവും വളരെ ഉയര്‍ന്ന തോതിലാണെന്ന് പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. വളരെ ചെറിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ഇത്തരം ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളില്‍ കോവിഡ് പടരുന്നത് വംശം തന്നെ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാക്കാം. അതിനാല്‍ ഇത്തരം തദ്ദേശീയ ഗോത്രങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും ഗവേഷകര്‍ നിർദേശിക്കുന്നു

Content Summary : Isolated Populations in India are vulnerable to COVID 19 : Researchers