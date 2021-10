സാര്‍സ്കോവ്-2 വൈറസിനെതിരെ എടുക്കുന്ന വാക്സീനുകളും കോവിഡ് രോഗബാധയും സമാനമായ കൊറോണ വൈറസുകള്‍ക്കെതിരെ വിശാലമായ പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുമെന്ന് പഠനം. നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ സര്‍വകലാശാല ഫെയ്ന്‍ബര്‍ഗ് സ്കൂള്‍ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. ഭാവിയിലെ മഹാമാരികള്‍ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ സാര്‍വത്രിക കൊറോണ വൈറസ് വാക്സീന്‍ എന്ന സാധ്യതകളിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ഈ പഠനം.

മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളില്‍പ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസുകളാണ് മനുഷ്യരില്‍ രോഗങ്ങള്‍ പരത്തുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇതില്‍ ആദ്യത്തേത് സാര്‍സ്കോവ്-1, സാര്‍സ്കോവ്-2 വകഭേദങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സാര്‍ബെകോവൈറസ് കുടുംബമാണ്. 2003ലെ സാര്‍സ് പടര്‍ച്ചയ്ക്കും 2019ലെ കോവിഡ്19 മഹാമാരിക്കും കാരണമായത് ഈ രണ്ട് കൊറോണവൈറസ് വകഭേദങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തെ കുടുംബം ജലദോഷപ്പനി പരത്തുന്ന എംബെകോവൈറസ്( ഒസി43 ) ആണ്. 2012ല്‍ ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിന്‍ഡ്രോം(മെര്‍സ്) പരത്തുന്ന മെര്‍ബെകോവൈറസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കൊറോണവൈറസ് കുടുംബം.



സാര്‍സ് കോവ്-2 വൈറസിനെതിരെ വാക്സീന്‍ എടുത്തവരുടെ രക്തത്തില്‍ സാര്‍സ്കോവ്-1നും ഒസി43നും എതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആന്‍റിബോഡികള്‍ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. സാര്‍സ്കോവ്-1 വാക്സീന്‍ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത എലികള്‍ക്ക് സാര്‍സ്കോവ്-2നെതിരായി സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതായും ഇവര്‍ പറയുന്നു. മുന്‍പ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരായവര്‍ക്ക് മറ്റ് കൊറോണവൈറസ് കുടുംബങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയ്ക്കെതിരെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതായും ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



അതേ സമയം കോവിഡ്–19 വാക്സീന്‍ എടുത്ത എലികളെ ജലദോഷ പനി പരത്തുന്ന എച്ച്സിഒവി-ഒസി43 കൊറോണ വൈറസിന് വിധേയരാക്കിയപ്പോള്‍ ഭാഗികമായ സംരക്ഷണം മാത്രമേ അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ. സാര്‍സ് കോവ്-1, സാര്‍സ്കോവ്-2 വൈറസുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ജനിതകപരമായ സാദൃശ്യം സാര്‍ബെകോവൈറസും എംബെകോവൈറസും തമ്മില്‍ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന്‍റെ കാരണമായി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. കൊറോണവൈറസുകള്‍ 70 ശതമാനത്തിലധികം സമാനതകള്‍ ഉള്ളവരായിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അത്ര ശക്തമായ സംരക്ഷണം വ്യത്യസ്ത കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട കൊറോണവൈറസിനെതിരെ വാക്സീനുകള്‍ നല്‍കിയേക്കില്ലെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ സര്‍വകലാശാല അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രഫസര്‍ പാബ്ലോ പെനലോസ് പറഞ്ഞു.

ഓരോ കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിന്‍റെയും പ്രകൃതത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലം സാര്‍വത്രികമായ കൊറോണ വൈറസ് വാക്സീന്‍ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമായേക്കില്ലെന്നും ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേ സമയം ഓരോ കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിനും ഒരു ജനറിക് വാക്സീന്‍ എന്നത് സാധ്യമാണ്, പാബ്ലോ പെനലോസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary : Coronavirus vaccines and prior infections can provide broad immunity against similar viruses