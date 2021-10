വാക്സീനുകള്‍ ഇടകലര്‍ത്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമെന്ന് പഠനം

The vaccine would be completely effective only if both doses are taken. Image courtesy: ffikretow/Shutterstock.com