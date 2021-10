രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തിന്‍റെ മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയില്‍ നിരവധി മരണങ്ങളും ഓക്സിജന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യവുമൊക്കെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇടമാണ് ദേശീയ തലസ്ഥാനനഗരമായ ഡല്‍ഹി. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരിയെന്ന നില വിട്ട് ഒരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായി മാറുമെന്ന ശുഭസൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നതാണ്. ഗവണ്‍മെന്‍റ് പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു മരണം പോലും ദേശീയതലസ്ഥാന നഗരത്തില്‍ ഉണ്ടായില്ല. 0.07 ശതമാനം പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്കുമായി 32 പുതിയ കേസുകള്‍ മാത്രമാണ് അന്നേ ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ഒക്ടോബര്‍ മാസം ആകെ രണ്ട് കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നതും ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. സെപ്റ്റംബറില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ അഞ്ചായിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ ആകെ മരണമടഞ്ഞത് 25,089 പേരാണ്. പ്രതിദിന കേസുകളും പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്കും തുടര്‍ച്ചയായി കുറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെ ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ളത്. പ്രാദേശികമായ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായി കോവിഡ് മാറുന്നതിന്‍റെ സൂചനകളായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇതിനെ കാണുന്നത്.



എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അലംഭാവം പാടില്ലെന്നും മൂന്നാം കോവിഡ് തരംഗത്തിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ മുന്നില്‍ കാണണമെന്നും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തില്‍ നിന്ന് പാഠമുള്‍ക്കൊണ്ട് ഡല്‍ഹിയിലെ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടുന്നതിന് 37,000 പ്രത്യേക കിടക്കകളാണ് കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായി പുതുതായി സ‍ജ്ജീകരിച്ചത്.

