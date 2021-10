കോവിഡ് മാറിയിട്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നു; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവേഷകര്‍

ഡിസംബര്‍ 2019 മുതല്‍ ഇതു വരെ ആഗോള തലത്തില്‍ 236 ദശലക്ഷം പേരെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം രോഗമുക്തി നേടിയതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇതില്‍ പകുതിയില്‍ അധികം പേര്‍ക്കും ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതായി അമേരിക്കയിലെ പെന്‍സില്‍വേനിയ സര്‍വകലാശാല നടത്തിയ ഗവേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി ആറു മാസം വരെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവര്‍ക്ക് മാറാതെ തുടരുന്നതായി പഠനം പറയുന്നു.

2019 ഡിസംബറിനും 2021 മാര്‍ച്ചിനും ഇടയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായി പിന്നീട് രോഗമുക്തരാകുകയും കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് മുന്‍പ് വാക്സീന്‍ എടുത്തിരുന്നില്ലാത്തതുമായ 2,50,351 പേരുടെ ഡേറ്റയാണ് 57 ആഗോള പഠനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഗവേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചത്. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഇത്തരത്തില്‍ ആറു മാസമോ അതിലധികമോ കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ രോഗികളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ അവയവ സംവിധാനങ്ങളെയുമെല്ലാം ബാധിക്കുന്നതായും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഭാരം കുറയല്‍, ക്ഷീണം, പനി, വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അഞ്ച് രോഗമുക്തരില്‍ ഒരാളിലെന്ന നിലയില്‍ കാണപ്പെടുന്നു. 10 രോഗമുക്തരില്‍ ആറു പേര്‍ക്ക് നെഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതായും പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. കാല്‍ ശതമാനത്തോളം രോഗമുക്തര്‍ക്ക് ശ്വാസമെടുക്കുന്നതില്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. അഞ്ചിലൊന്ന് രോഗികള്‍ മുടി കൊഴിയുന്നതായും ചർമത്തില്‍ തിണര്‍പ്പുകള്‍ വരുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വൈറസ് മൂലം പ്രതിരോധസംവിധാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ പ്രതികരണം, വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ, ആന്‍റിബോഡികളുടെ ഉത്പാദനത്തിലെ വർധന തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങള്‍ മൂലമാകാം ദീര്‍ഘകാല കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ തുടരുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കോവിഡ് രോഗമുക്തരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെയുള്ള ഇടപെടല്‍ ആവശ്യമാണെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് ശേഷം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കും അതിന്‍റെ തിരക്കുകളിലേക്കും തിടുക്കപ്പെട്ട് മടങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കരുതെന്നും ശരീരത്തിന് സമ്മർദം നല്‍കാതിരിക്കണമെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് താങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത കഠിനമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇക്കാലയളവിൽ ഏര്‍പ്പെടരുത്. ദിവസത്തില്‍ ഏറ്റവും ഊര്‍ജ്ജസ്വലരായി ഇരിക്കുന്ന വേളയിലേക്ക് പ്രധാന ജോലികള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കണം. ശ്വസനവ്യായാമങ്ങള്‍, യോഗ, ലഘുവായ വ്യായാമം തുടങ്ങിയവയും ഗുണം ചെയ്യും.



കോവിഡ് അനന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ലഘുവായി എടുക്കാതെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകളുടെ സേവനം തേടണമെന്നും ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.



Content Summary : COVID survivors experience symptoms up to six months post-recovery : Study