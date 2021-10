ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സ അഥവാ ജലദോഷ പനിക്കെതിരെ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും ജനങ്ങള്‍ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാറുണ്ട്. അമേരിക്കക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ളവര്‍ക്ക് അത്തരം പനിക്കെതിരെ കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതിനാല്‍ ഫ്ളൂ വാക്സീനുകള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത്ര പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആറു മാസത്തിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും ഫ്ളൂ വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നത് കോവിഡും പകര്‍ച്ചപനിയും ഒരുമിച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയും അനുബന്ധ സങ്കീര്‍ണതകളും ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

ജലദോഷ പനിയെ നിസ്സാരമാക്കി എടുക്കാതിരിക്കാനും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികള്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, 65 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍, ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവര്‍ തുടങ്ങി പല വിഭാഗക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ജലദോഷ പനി പോലും അപകടകരമായി മാറിയേക്കാം. ഇക്കൂട്ടരില്‍ അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പുണെ അപ്പോളോ ക്ലിനിക്കിലെ ജനറല്‍ ഫിസിഷ്യന്‍ ഡോ. മുകേഷ് ബുധവാനി ദഹെല്‍ത്ത്സൈറ്റ്.കോമിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു.



നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാര്‍ക്ക് പോലും ന്യുമോണിയ പോലുള്ള സങ്കീര്‍ണതകളുണ്ടാക്കി മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ ജലദോഷ പനിക്ക് സാധിക്കും. ഇൻഫ്ലുവൻസ പനി ബാധിച്ച് പ്രതിരോധ ശേഷി തകരാറിലായവര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കാനും സങ്കീർണമാകാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ഇതൊഴിവാക്കാന്‍ വര്‍ഷാവര്‍ഷം ഫ്ളൂ വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നും ഡോ.മുകേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



തണുപ്പ് കാലത്ത് കോവിഡും ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സയും ഒരുമിച്ച് ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെ ഫ്ളൂ ഷോട്ടുകളും എടുക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കമുള്ളവരും ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സയും കോവിഡും പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവ പരത്തുന്ന വൈറസുകള്‍ വ്യത്യസ്തമാണ്. കോവിഡ് വാക്സീന്‍ പോലെതന്നെ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത സ്ഥലത്ത് വേദന, ശരീരവേദന, പനി, കുളിര്‍ പോലുള്ള പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഫ്ളൂ വാക്സീനും ഉണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ ഇവ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര്‍ക്കും ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്ടീവ് പള്‍മിനറി ഡിസീസ് ഉള്ളവര്‍ക്കും രോഗസങ്കീര്‍ണതകള്‍ കുറയ്ക്കാനും ഫ്ളൂ വാക്സീനുകള്‍ സഹായകമാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

English Summary : Getting a flu shot can prevent some severe COVID-19 symptoms