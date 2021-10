100 കോടി കോവിഡ് വാക്സീന്‍ ഡോസുകള്‍ എന്ന നാഴികകല്ല് പിന്നിട്ട് കുതിക്കുകയാണ് രാജ്യം. രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീനും എടുത്തവരുടെ ശതമാനം ഇനിയും 50 കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വാക്സീന്‍ ക്യാംപുകളും പ്രചാരണങ്ങളുമായി എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്സീന്‍ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആരോഗ്യസംവിധാനം. ഇതിനിടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വാക്സീന്‍ നല്‍കി തുടങ്ങാനുള്ള പ്രാരംഭ നീക്കങ്ങളും ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളില്‍ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി സൈഡസ് കാഡില ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ സൈകോവ് ഡി വാക്സീന് കേന്ദ്രം അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. രണ്ട് മുതല്‍ 18 വരെ വയസ്സുള്ളവരില്‍ നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തിന് ഭാരത് ബയോടെക്കിന്‍റെ കോവാക്സീനും അനുമതി കൊടുത്തു.

എന്നാല്‍ കുട്ടികളില്‍ തിരക്ക് പിടിച്ച് കോവിഡ് വാക്സീന്‍ നല്‍കി തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സീന്‍ നല്‍കി തുടങ്ങും മുന്‍പ് ഇന്ത്യ നിരവധി ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വെല്‍കം ട്രസ്റ്റ് റിസര്‍ച്ച് ലബോറട്ടറിയിലെ വാക്സീന്‍ വിദഗ്ധനും പ്രഫസറുമായ ഡോ. ഗഗന്‍ദീപ് കാങ് സിഎന്‍എന്‍-ന്യൂസ് 18ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു.



കോവാക്സീന്‍ പോലുള്ള നിര്‍ജ്ജീവമാക്കിയ വൈറസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്സീന്‍ നല്‍കണമോ അതോ ഫൈസറോ, മൊഡേണയോ പോലുള്ള എംആര്‍എന്‍എ വാക്സീനുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമോ എന്നത് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ്. കുട്ടികളിലെ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ വാക്സീനുകളുടെ കുട്ടികളിലെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് കാര്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡോ. ഗഗന്‍ദീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പ്രതിരോധശേഷിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ ചെറിയ കുട്ടികളില്‍ ഇപ്പോള്‍ വാക്സീന്‍ നല്‍കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. കെ. ശ്രീനാഥ് റെഡ്ഡിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതെ സമയം അമേരിക്ക, കാനഡ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സീന്‍ വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

