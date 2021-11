പകലും രാത്രിയും എടുക്കുന്ന കോവിഡ് പരിശോധനയില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടോ?

പകലും രാത്രിയിലുമെല്ലാം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് പുതിയ പഠനം. ഇതിനാല്‍ പല സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് പരിശോധനയിലെ ഫലങ്ങളില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാമെന്നും അമേരിക്കയിലെ വാന്‍ഡര്‍ബില്‍റ്റ് സര്‍വകലാശാല മെഡിക്കല്‍ സെന്‍റര്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. രാത്രിയില്‍ ചെയ്യുന്ന പരിശോധനയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കൃത്യമായ പരിശോധനഫലം ഉച്ച സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പരിശോധനയില്‍ ലഭിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം ഒരാളിലെ കൊറോണ വൈറസ് ലോഡ് താഴേക്ക് പോകുന്നതായി ജേണല്‍ ഓഫ് ബയോളജിക്കല്‍ റിഥംസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പരിശോധനകള്‍ തെറ്റായ നെഗറ്റീവ് ഫലം കാണിക്കാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ പ്രകൃതിദത്ത സിര്‍കാഡിയന്‍ റിഥത്തിന് അനുസൃതമായാണ് കോവിഡ് 19 ശരീരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.



കോവിഡ് രോഗിയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് വൈറസ് ഏറ്റവുമധികം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും ഉച്ച സമയത്താണെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. രോഗികള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പോകാനും മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടാനും ഈ സമയത്ത് സാധ്യത കൂടുതലായതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാപനവും പകല്‍ നേരത്ത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. വൈറസിന്‍റെ ഈ പകല്‍-രാത്രി പ്രകൃതത്തിലെ വ്യത്യാസം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary : COVID-19 test results taken during daytime varies from that at night