പല വിധ കാരണങ്ങളാല്‍ പ്രതിരോധശേഷി നഷ്ടമായവര്‍ക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സീന്‍ മാര്‍ഗരേഖയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി അമേരിക്കയിലെ സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍(സിഡിസി). ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് നാലു ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീന്‍ ആകാമെന്ന് സിഡിസി പറയുന്നു. പ്രാഥമിക വാക്സിനേഷന്‍ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം കുറഞ്ഞത് ആറു മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാകണം ഈ അധിക കോവിഡ് ഡോസ് എന്നും സിഡിസി മാര്‍ഗരേഖ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഫൈസര്‍-ബയോഎന്‍ടെക്, മൊഡേര്‍ണ പോലുള്ള എം-ആര്‍എന്‍എ വാക്സീന്‍ എടുത്ത പ്രതിരോധശേഷി കുറവുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് മൂന്നാമതൊരു ഡോസ് എംആര്‍എന്‍എ വാക്സീന്‍ നല്‍കാമെന്ന് ഓഗസ്റ്റില്‍ സിഡിസി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ ഡോസിനെ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസായല്ല മറിച്ച് പ്രാഥമിക വാക്സീന്‍ പരമ്പരയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് സിഡിസി പരിഗണിച്ചത്. അതേ സമയം ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണിന്‍റെ ഒരു ഡോസ് വാക്സീന്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് ഈ ഡോസ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അധിക ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണിന്‍റെ അടക്കം ലഭ്യമായ ഏതു വാക്സീന്‍റേതുമാകാമെന്ന് സിഡിസി വക്താക്കള്‍ പറയുന്നു.



പ്രതിരോധ ശേഷി കൈമോശം വന്നവരില്‍ ആദ്യ വാക്സിനേഷനെ തുടര്‍ന്ന് ആവശ്യമായ തോതില്‍ ആന്‍റിബോഡി പ്രതികരണം ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്ന് ഗവേഷണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ മുതിര്‍ന്ന ജനസംഖ്യയില്‍ 2.7 ശതമാനം പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. അവയവങ്ങള്‍ മാറ്റിവച്ചവര്‍, ചില കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍, എച്ച്ഐവി ബാധിതര്‍ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നു.



എന്നാൽ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ എല്ലാവര്‍ക്കും നാലാമത്തെ ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീന്‍ വേണ്ടി വരില്ലെന്നും സിഡിസി പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ 11 ദശലക്ഷം പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളില്‍ ചിലര്‍ക്ക് രണ്ട് ഡോസ് ധാരാളം മതിയാകും. ചിലര്‍ക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചിലര്‍ക്ക് നാലു ഡോസ് ആവശ്യമായി വരുമെന്നും സിഡിസി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

