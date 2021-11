കടുത്ത അണുബാധ, മാനസിക പിരിമുറുക്കം; പ്രമേഹത്തിനു കാരണങ്ങളാകെ മാറുമ്പോൾ...

ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതു കുറയുന്നതു മൂലമോ ഇൻസുലിനോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലുള്ള കുറവു മൂലമോ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു വർധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണു പ്രമേഹം.

ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?



പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളാണു പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമായിരുന്നത്. ഇന്ന് അതു മാറി. ജീവിത രീതികളും ഭക്ഷണവുമെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തി എന്നുവേണം പറയാൻ. അമിതവണ്ണവും ഭാരവുമെല്ലാം പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്കു തകരാർ സംഭവിച്ചാലും പ്രമേഹം വരാം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കടുത്ത അണുബാധ പിടിപെടുന്നവരിലാണ് ഈ സാധ്യതയുള്ളത്. രക്തക്കുഴലുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മാനസിക പിരിമുറുക്കം, വൈറസ് ബാധ എന്നിവയും കാരണമായേക്കാം.

പ്രമേഹം മൂന്നു തരം



1. ടൈപ് ഒന്ന്



ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ പാൻക്രിയാസിനു കഴിയാതെ വരുന്നതു മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണു ടൈപ്–ഒന്ന് പ്രമേഹം.

കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും ഒരുപോലെ ഇതു കണ്ടുവരുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിന്റെ അളവു വർധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടുകയാണു പ്രതിവിധി.

2. ടൈപ് രണ്ട്



ഇൻസുലിനോടു ശരീര കോശങ്ങൾക്കു പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാതാകുന്നതു മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണിത്. ക്രമേണ ഇൻസുലിന്റെ അളവു കുറയാനും ഇടയാകുന്നു. അമിതവണ്ണവും വ്യായാമം ഇല്ലായ്മയുമാണു കാരണമാകുന്നത്. 30 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിലാണു സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത്.

3. ഗർഭാവസ്ഥയിലെ പ്രമേഹം



ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പിടിപെടുന്ന പ്രമേഹമാണ് 'ജെസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെല്ലിറ്റസ് (ജിഡിഎം). പൊതുവേ ഗർഭകാലത്തെ പ്രമേഹം പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്നതേയുള്ളൂ. ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ തുടർന്നുള്ള കാലത്ത് ടൈപ് 2 പ്രമേഹം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ബാക്കി നിന്നേക്കാം.

