10 മനുഷ്യ ജീനുകള്‍ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാല്‍ അതില്‍ ഒന്‍പതെണ്ണവും ഏതെങ്കിലും അര്‍ബുദ രോഗ പഠനത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അവലോകനത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. ഇനിയും പരമാര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ജീനുകള്‍ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ അര്‍ബുദവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെടുമെന്നും അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജീനുകളും ഇത്തരത്തില്‍ അര്‍ബുദവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അര്‍ബുദത്തിന്‍റെ ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ചികിത്സാ വിധികള്‍ തേടുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജീവശാസ്ത്രങ്ങളും ബയോമെഡിക്കല്‍ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ ലേഖനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പബ്മെഡ് സേര്‍ച്ച് എന്‍ജിനിലെ കണ്ടെത്തലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അവലോകനം. 1950കള്‍ വരെ പഴക്കമുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പഠനവിധേയമാക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് അര്‍ബുദമെന്ന് അവലോകന പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ലിവര്‍പൂള്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ജ്വാവോ പെദ്രോ ഡി മഗല്‍ഹിസ് പറയുന്നു.



പബ്മെഡ് സേര്‍ച്ച് എന്‍ജിനിലെ 30 ദശലക്ഷം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളില്‍ 40 ലക്ഷത്തോളം പ്രബന്ധങ്ങളും അര്‍ബുദത്തെ പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. പക്ഷാഘാതത്തെ പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കുന്നവ മൂന്നര ലക്ഷം മാത്രമാണ്. അര്‍ബുദം എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഗവേഷണത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി ഇതില്‍ നിന്ന് തെളിയുന്നു.



അര്‍ബുദത്തെ കൂടുതല്‍ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ചികിത്സ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമൊക്കെ ഈ ഗവേഷണങ്ങള്‍ സഹായകമായേക്കാം. എന്നാല്‍ അര്‍ബുദത്തിന്‍റെ ജനിതക കാരണങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഇത് വിഘാതമാണ്. അര്‍ബുദവുമായി ബന്ധമുള്ള ജീനുകളുടെ ഈ വന്‍കടലില്‍ നിന്ന് വേണം ഏതൊക്കെയാണ് കൃത്യമായും അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍. അര്‍ബുദത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒട്ടുമിക്ക മനുഷ്യ ജീനുകളെല്ലാം പഠനവിധേയമാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യം പുതിയ പഠനങ്ങളുമായി വരുന്നവര്‍ക്കിടയില്‍ സ്വാധീനശക്തിയാകുമെന്നും ഡി മഗല്‍ഹിസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ട്രെന്‍ഡ്സ് ഇന്‍ ജനറ്റിക്സ് ജേണലിലാണ് ഈ അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

English Summary : Nearly 90% of Human Genes Are Mentioned in Cancer Studies