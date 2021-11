കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ ഇരട്ടിയാക്കുന്ന ഒരു ജീന്‍ ദക്ഷിണേഷ്യക്കാരില്‍ കണ്ടെത്തി

ശ്വാസകോശ സ്തംഭനത്തിനും കോവിഡ് മരണത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കുന്ന ഒരു ജീനിനെ ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ ജനതയ്ക്കിടയില്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തി. LZTFL1 എന്ന ഈ ജീന്‍ ശ്വാസകോശം വൈറസിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയെതന്നെ മാറ്റി മറിച്ചു കളയുമെന്ന് ഓക്സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയുടെ നേച്ചര്‍ ജെനിറ്റിക്സ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ ജനങ്ങളില്‍ 60 ശതമാനം പേരിലും ഈ ജീനുള്ളപ്പോള്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള 15 ശതമാനം പേരില്‍ മാത്രമേ ഇതിന്‍റെ സാന്നിധ്യമുള്ളൂ. ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കൊറോണ വൈറസിന്‍റെ വ്യാപനത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഗവേഷണഫലം.



വൈറല്‍ അണുബാധയോടുള്ള ശ്വാസകോശത്തിന്‍റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണത്തെ തടയാന്‍ LZTFL1 ജീനിന് സാധിക്കുന്നതായി ഗവേഷണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ ജീനുകളടങ്ങിയ കോശങ്ങളെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുമ്പോൾ കാര്യമായ പ്രതിരോധം ഇവയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനാകാതെ വരുകയും വൈറസ് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. LZTFL1 ജീന്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് വാക്സീന്‍ എടുക്കുന്നത് അവര്‍ക്ക് വലിയ തോതില്‍ സഹായകമാകുമെന്നും പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



പല തനത് വംശങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ വ്യത്യസ്ത രീതിയുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാലാണെന്നാണ് മുന്‍പ് കരുതിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജീനുകള്‍ അടക്കമുള്ളവ ഇതില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഈ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary : New gene found in South Asians can double COVID-19 deaths