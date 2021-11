വാക്സീനെടുത്തവരിലും കോവിഡ്; ‍എന്നു വരും ‘യഥാർഥ’ കോവിഡ് മരുന്ന്?

കോവിഡിനെതിരെ വാക്സീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ മാത്രം മതിയോ? വാക്സീനെടുത്തിട്ടും കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുമാത്രം പോര, എന്നുതന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെന്താണ് അധികമായി വേണ്ടത് എന്നതിനുള്ള രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കേട്ടത്. കോവിഡിനെതിരെ സവിശേഷ ആന്റിവൈറൽ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ആദ്യ കോവിഡ് മരുന്ന് എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ‘മോൾനുപിരവിർ’ എന്ന മരുന്നിന് യുകെ ഉപയോഗാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. യുഎസിലെ തന്നെ ഫൈസർ വികസിപ്പിച്ച പാക്സ്‍ലോവിഡാണ് മറ്റൊരു മരുന്ന്. ഇവ കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ എത്രമാത്രം വിജയകരമാകും എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഇനി ഉത്തരം വേണ്ടത്.

മോൾനുപിരവിർ പുതിയ പ്രതീക്ഷ



യുഎസിലെ മെർക്ക് ആൻഡ് കമ്പനി(എംഎസ്ഡി), റിഡ്ജ്ബാക്ക് ബയോതെറപ്യൂട്ടിക്സ് എന്നിവർ ചേർന്നു വികസിപ്പിച്ചതാണ് യുകെ അംഗീകരിച്ച ‘മോൾനുപിരവിർ’ എന്ന ആന്റിവൈറൽ മരുന്ന്. ദിവസവും 2 വീതം 5 ദിവസമെന്നതാണ് ഡോസേജ്. ഇതിനാകെ, 52000 രൂപ ചെലവു വരും. അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, കാൻസർ, വൃക്കരോഗം, ശ്വാസകോശരോഗം തുടങ്ങിയവയിലേതെങ്കിലുമായി കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ‘റിസ്ക്’ വിഭാഗക്കാർക്കാണു തുടക്കത്തിൽ മരുന്നു നൽകുക. അതും നേരിയ, ഇടത്തരം കോവിഡ് ബാധയുള്ളവർക്കു മാത്രം. ആശുപത്രിയിലെ തുടർചികിത്സയും മരണവും തടയാൻ മരുന്ന് ഫലപ്രദമാകുന്നുവെന്ന് (ചികിത്സാപരമായും ചെലവു വച്ചു നോക്കിയാലും) ഉറപ്പിച്ച ശേഷമേ വൻതോതിൽ ഇതു ലഭ്യമാക്കു.



എപ്പോൾ, എങ്ങനെ?



പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലെ ഫലം അനുസരിച്ചു കോവിഡ് ബാധിതരെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ ഉടൻ മരുന്നു നൽകാം. ഗുളിക രൂപത്തിൽ കഴിക്കാവുന്ന മരുന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്താതെ സ്വീകരിക്കാമെന്നതും നേട്ടം. കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ (5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ) മരുന്ന് നൽകിയാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുള്ള ചികിത്സയും കോവിഡ് മരണത്തിനുമുള്ള സാധ്യത നേരെ പകുതിയായി കുറയുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.



പ്രവർത്തനവും ആശങ്കയും



മനുഷ്യകോശത്തിലെത്തി കൊറോണ വൈറസിനെ പെരുകാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമിന്റെ ഘടന മാറ്റുകയാണു മരുന്നു ചെയ്യുക. വൈറസ് പെരുകാതെ വരുന്നതോടെ രോഗം കടുക്കില്ല. അതേസമയം, മനുഷ്യകോശത്തിൽ നേരിട്ടു ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ, ദീർഘകാല ഉപയോഗം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ലെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വാദം. കാര്യമായ മറ്റു പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡെൽറ്റ ഉൾപ്പെടെ നിലവിലെ എല്ലാ വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന അവകാശവാദവുമുണ്ട്.



പരീക്ഷണം വിജയം



കോവിഡ് ബാധിച്ച 775 പേരിലായിരുന്നു മരുന്നു പരീക്ഷണം. ഇതിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മോൾനുപിരവിറും ബാക്കിയുള്ളവർക്കു യഥാർഥമല്ലാത്ത മരുന്നും(പ്ലാസിബോ) നൽകി. മോൾനുപിരവിർ കഴിച്ചവരിൽ 7.3% പേർ മാത്രമാണ് തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിലായത്. ആരും മരിച്ചില്ല. എന്നാൽ, പ്ലാസിബോ സ്വീകരിച്ചവരിൽ 14.1% പേർ ആശുപത്രിയിലായി, 8 പേർ മരിച്ചു.



വാക്സീനു പിന്നാലെ ഫൈസർ ഗുളിക



കോവിഡിനെതിരെ വിജയകരമായി വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ച ഫൈസർ, പാക്സ്‍ലോവിഡ് എന്ന മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചതിനെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരോഗ്യലോകം കാണുന്നത്. മരണവും ആശുപത്രിയിലെ തുടർചികിത്സയും 89% വരെ ഒഴിവാക്കുമെന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫൈസറിന്റെ അവകാശവാദം. കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയേറിയ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നാണ് മരുന്നു നൽകുന്നത്. 1219 പേരിലായിരുന്നു ഫൈസറിന്റെ മരുന്നു പരീക്ഷണം. ഇതിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പാക്സ്‍ലോവിഡും ബാക്കിയുള്ളവർക്കു യഥാർഥമല്ലാത്ത മരുന്നും(പ്ലാസിബോ) നൽകി. പാക്സ്‍ലോവിഡ് കഴിച്ചവരിൽ .8% പേർ മാത്രമാണ് തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിലായത്. ആരും മരിച്ചില്ല. എന്നാൽ, പ്ലാസിബോ സ്വീകരിച്ചവരിൽ 7% പേർ ആശുപത്രിയിലായി, 7 പേർ മരിച്ചു.



ഇന്ത്യയ്ക്കുമുണ്ട് മരുന്ന്, പക്ഷേ...



കോവിഡിനെതിരെ വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ മരുന്ന് എന്നാണ് മോൾനുപിരവിറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദം. പനിബാധിതർക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി വികസിപ്പിച്ച മരുന്നാണ് പിന്നീട് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പരീക്ഷണത്തിനായി മാറ്റിയത്. സമാന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡിആർഡിഒ കാൻസറിനെതിരെ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ ‘2 ഡിഓക്‌സി ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് (2ഡിജി) കോവിഡ് മരുന്നാക്കി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതു നിയന്ത്രിത അളവിൽ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിജയകരം എന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഫലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. യുഎസ് കമ്പനിയായ റോഷ് വികസിപ്പിച്ച ആന്റിബോഡി കോക്ടെയിൽ, സൈഡസ് കാഡില വികസിപ്പിച്ച ‘ZRC-3308’ ആന്റിബോഡി കോക്ടെയിൽ തുടങ്ങിയവയും പരിമിതമായി ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന വിലയാണ് പ്രശ്നം. ചിലതു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുമാണ്.

എന്നു വരും ശരിയായ മരുന്ന് ?

വൈറസ് ബാധിച്ചവർക്കുള്ള ചികിത്സയും മരുന്നും ഇപ്പോഴും ആശങ്ക തന്നെയാണ്. മരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച ട്രയലുകൾ വിരുദ്ധഫലം നൽകുന്നതാണു തിരിച്ചടി. തുടക്കം മുതൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പല മരുന്നുകളും ചികിത്സകളും ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെന്നതും പ്രതിസന്ധി വർധിപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമെന്നുറപ്പിക്കാവുന്ന ചികിത്സ ഇപ്പോഴുമായിട്ടില്ല. പകരം, മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണു നൽകുന്നത്. റെംഡെസിവിറും ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വീനും അടക്കം ഈ രീതിയിൽ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടു കാര്യമില്ലെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടേതടക്കം ട്രയലുകളിൽ വ്യക്തമായി. തുടക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയും വിജയംകണ്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയുടെ ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഐവർമെക്ടിൻ വൈറസ് ബാധയുടെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും കോവിഡിൽ നിന്നു സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതും ദീർഘകാല സുരക്ഷ ഉറപ്പില്ലാത്തതുമാണു വാക്സീനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനം. കോവിഡ് മുക്തിനേടിയവരിൽ കാണുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.



മാർഗം ഇങ്ങനെ



കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമാകുന്ന ആന്റിവൈറൽ മരുന്ന്, വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമാകുന്ന ആന്റിബോഡികളെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന(മോണോക്ലോണൽ) തെറപ്പി, കോൺവാലസെന്റ് തെറപ്പി, പ്രതിരോധശേഷി പുനക്രമീകരിക്കുന്നതരം മരുന്നുകൾ, ആന്റിബോഡി കോക്ടെയിലുകൾ, ആസ്പിരിൻ, ഹെപ്പാരിൻ പോലുള്ള രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ നോക്കുന്നതിനുള്ള ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് മരുന്നുകൾ തുടങ്ങി ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നവരിൽ മൂലകോശ ചികിത്സ അടക്കം പരിഹാരങ്ങൾ കോവിഡിനെതിരെ നിർദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.



