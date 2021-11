പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു തെറാപ്പിയാണ് കപ്പിങ് ട്രീറ്റ്മെന്‍റ്. ചൂടു പിടിപ്പിച്ച ചെറിയ കപ്പുകള്‍ തൊലിപ്പുറത്ത് വച്ച് ചെയ്യുന്ന കപ്പിങ് തെറാപ്പി ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഭാഗികമായ ഒരു വാക്വം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കപ്പിനുള്ളിലെ ചൂട് കാറ്റ് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും വായു വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് ആ ഭാഗത്തെ ചര്‍മം ഉയര്‍ന്നു വരുകയും രക്തകോശങ്ങള്‍ വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. സക്‌ഷന്‍ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ കപ്പിങ് തെറാപ്പി കോവിഡ് വാക്സീനുകളുടെ കാര്യക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുയാണ് ന്യൂജേഴ്സി റട്ഗേര്‍സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍.

എലികളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ സക്ഷന്‍ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോവിഡ് കുത്തിവയ്പ്പിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന ആന്‍റിബോഡി പ്രതികരണം സാധാരണ കുത്തിവയ്പ്പിന്‍റെ 100 മടങ്ങാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സാധാരണ രീതിയില്‍ വാക്സീന്‍ ആദ്യം തൊലിയിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കും. തുടര്‍ന്ന് ആറു മില്ലിമീറ്റര്‍ വലുപ്പത്തില്‍ ദ്വാരമുള്ള സക്ഷന്‍ ഉപകരണം കുത്തിവയ്പ്പെടുത്ത ഇടത്ത് 30 സെക്കന്‍‍‍ഡ് നേരം പ്രയോഗിക്കും. ഈ രീതി വേദനയുണ്ടാക്കില്ലെന്നും ശരീരത്തില്‍ പാടുകളൊന്നും അവശേഷിപ്പിക്കില്ലെന്നും ഈ ടെക്നിക് സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയ റട്ഗേഴ്സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രഫസര്‍ ഡോ. ഹാവോ ലിന്‍ പറയുന്നു.



ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ബയോടെക് കമ്പനിയായ ജീന്‍വണ്‍ ലൈഫ് സയന്‍സ് നിര്‍മിച്ച ‍‍ഡിഎന്‍എ വാക്സീനാണ് പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. സാധാരണ വാക്സീനുകള്‍ കൈയിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ട ശേഷം കോശങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടും മുന്‍പ് അതിലെ ചില അംശങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പ്രതിരോധ പ്രതികരണം കുറയ്ക്കും. അതേ സമയം സക്‌ഷന്‍ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തൊലിപ്പുറത്ത് നല്‍കുന്ന മര്‍ദ്ദം കോശങ്ങളെ വാക്സീന്‍ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയില്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സക്‌ഷന്‍ ഉപകരണം വാക്സീനുകളെക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

