ഹൃദയം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാന്‍ എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങണം?

വിതയ്ക്കാന്‍ ഒരു നേരം, കൊയ്യാന്‍ ഒരു നേരം എന്നൊക്കെ പഴമക്കാര്‍ പറയാറില്ലേ. അതേ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പ്രകൃതിദത്തമായ ബയോളജിക്കല്‍ ക്ലോക്ക് പ്രകാരം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാനും ഒരു നേരമുണ്ടെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് രാത്രിയില്‍ 10 മണിക്കും 11നും ഇടയില്‍ ഉറങ്ങാന്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ഈ സമയത്തിന് മുന്‍പോ ശേഷമോ ഉറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എക്സെറ്റര്‍ സര്‍വകലാശാലയും ഹുമ തെറാപ്യൂട്ടിക്സും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഗവേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി യുകെയിലെ 88,026 പേരുടെ ഉറക്ക സമയങ്ങളും അവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയുമെല്ലാം ഗവേഷകർ താരതമ്യം ചെയ്തു. ആറു വര്‍ഷത്തോളം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ 3172 ഹൃദ്രോഗ കേസുകള്‍ കണ്ടെത്തി. 10 മണിക്ക് മുന്‍പോ അര്‍ധരാത്രിക്ക് ശേഷമോ ഉറങ്ങുന്നത് ഹൃദ്രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 25 ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതായി ഗവേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. രാത്രി 11നും 12നും ഇടയില്‍ ഉറങ്ങുന്നവരില്‍ ഈ സാധ്യത 12 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഏറ്റവും അപകടകരമായ സമയം അർധരാത്രിക്ക് ശേഷമുള്ള ഉറക്കമാണെന്ന് ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. കാരണം ഇത്തരത്തില്‍ ഉറങ്ങുന്നവര്‍ പലപ്പോഴും പ്രഭാതവെളിച്ചം കാണാന്‍ സാധ്യതയില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രഭാതവെളിച്ചം കാണാതിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ സിര്‍കാഡിയന്‍ റിഥത്തെ താളം തെറ്റിക്കുമെന്ന് എക്സെറ്റര്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡേവിഡ് പ്ലാന്‍സ് പറയുന്നു.



പ്രായം, ലിംഗപദവി, ഉറക്കത്തിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യം, പുകവലി, ഭാരം, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദം, കൊളസ്ട്രോള്‍ തോത്, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പദവി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങള്‍ എടുത്താലും ഈ ട്രെന്‍ഡ് തുടരുന്നതായും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഉറക്ക സമയവും ഹൃദയാരോഗ്യവുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ പ്രകടമായി കണ്ടത് സ്ത്രീകളിലാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിന്‍റെ കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് സാധിച്ചില്ല. യൂറോപ്യന്‍ ഹാര്‍ട്ട് ജേണലായ ഡിജിറ്റല്‍ ഹെല്‍ത്തിലാണ് ഗവേഷണ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

English Summary : The Best Time to Fall Asleep to Lower Risk of Heart Problems