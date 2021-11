വായു മലിനീകരണ തോത് അപകടകരമായ തോതില്‍ ഉയര്‍ന്നതോടെ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാതെ ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാന പ്രദേശമായ ഡല്‍ഹി. ഡല്‍ഹിയിലെ പുക കലര്‍ന്ന വിഷലിപ്തമായ മൂടല്‍മഞ്ഞിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ മാസ്‌കുകള്‍ അണിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ വായു മലിനീകരണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാന്‍ ഏത് മാസ്‌കാണ് അണിയേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തില്‍ പലര്‍ക്കും സംശയമുണ്ട്.

കോവിഡ് മഹാമാരി എന്‍95 അടക്കം പല മാസ്‌കുകളും നമുക്ക് ചിരപരിചിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസിനെ എന്ന പോലെ വായുവില്‍ തങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന വിഷലിപ്തമായ വസ്തുക്കള്‍ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാതെ മാസ്‌കുകള്‍ തടയുന്നു. ഇത് എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ളത് മാസ്‌കിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വായുവിലെ മലിനമായ പദാര്‍ഥങ്ങളെ തടയാന്‍ ഫില്‍ട്രേഷന്‍ വാല്‍വുള്ള മാസ്‌കുകളാകും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 95 ശതമാനം ഫില്‍ട്രേഷന്‍ നിരക്കുള്ള FFP1 മാസ്‌ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. വായുവിലെ നൈട്രജന്‍ ഡൈഓക്‌സൈഡ് അടക്കമുള്ളവയെ അരിച്ചെടുക്കാന്‍ ഈ മാസ്‌ക് സഹായകമാണ്. ദിവസേന പുറത്തിറങ്ങേണ്ടവരും അമിതമായ വായു മലിനീകരണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരും FFP1 മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടാണ്. അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് എന്‍95 മാസ്‌ക് ആണെങ്കിലും മതിയാകും.



തൂവാല എടുത്ത് മുഖത്ത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന താത്ക്കാലിക മാസ്‌കുകകളും സര്‍ജിക്കല്‍ മാസ്‌കും ദീര്‍ഘകാലമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി മാസ്‌കും ഒന്നും വായു മലിനീകരണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ സഹായകമാകില്ല. കോവിഡ് മാസ്‌കുകള്‍ എന്ന പോലെ മലിനീകരണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്‌കുകളും ഉപയോഗ ശേഷം ശരിയായ രീതിയില്‍ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പുകമഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കുന്ന പ്രഭാത നേരങ്ങളില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നതും കഴിവതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. മഞ്ഞു കാലവും മലിനീകരണവും ഒപ്പം ഇനിയും തീരാത്ത കൊറോണ വൈറസും ശ്വാസകോശത്തിന് ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല. സ്ഥിരമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ അത്യധികമായ ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുലര്‍ത്തേണ്ടതാണ്.

English Summary : Air pollution levels turn severe: Which is the best mask to use right now?