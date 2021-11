കോവിഡ് ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിന്‍റെ ഉപവകഭേദമായ ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന AY 4.2 ആണ് ഇപ്പോള്‍ യുകെയിലെ സംസാര വിഷയം. സീക്വന്‍സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാംപിളുകളില്‍ ഏതാണ്ട് 12 ശതമാനവും യുകെയില്‍ ഇപ്പോള്‍ AY 4.2 വകഭേദം മൂലമുള്ളതാണ്. ഡെല്‍റ്റയേക്കാല്‍ വ്യാപനശേഷി കൂടുതലെന്ന് കരുതുന്ന AY 4.2 വകഭേദം പക്ഷേ കാര്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയല്‍ കോളജ് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

AY 4.2 വകഭേദം ബാധിക്കുന്നവരില്‍ മൂന്നിലൊന്നിന് മാത്രമേ ക്ലാസിക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം ബാധിക്കുന്നവരില്‍ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം പേര്‍ക്കും ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്. AY 4.2 ബാധിക്കുന്നവരില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടിനു മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നാലി‍ല്‍ മൂന്ന് എന്ന കണക്കിലാണ്.



കൂടുതല്‍ വ്യാപനശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും AY 4.2 വകഭേദം കൂടുതല്‍ തീവ്രമായ രോഗമുണ്ടാക്കുമെന്നോ വാക്സീനുകളെ ഇവയ്ക്ക് വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാന്‍ സാധിക്കുമെന്നോ ഇതു വരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കുറവായതിനാല്‍ ഈ വകഭേദം ബാധിച്ചവര്‍ സ്വയം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നത് ആശങ്കയുയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കുറവാണെന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ ചുമ വഴിയും മറ്റും വൈറസിനെ പുറന്തള്ളാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണെന്നത് ആശ്വാസം പകരുന്നു.



രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് കൂടി എടുത്തവര്‍ക്ക് കോവിഡ് പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത മൂന്നില്‍ രണ്ടായി കുറഞ്ഞതായും ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപനം അധികമായെന്നും ഇംപീരിയല്‍ കോളജ് മുന്‍പ് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

