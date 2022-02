കുട്ടികളിലെ ഗെയിമിങ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആസക്തി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാന്‍ ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗവുമായി ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ടിലെ ഗോഥേ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍. പ്രൊട്ടെക്റ്റ് ( Professional Use of Technical Media ) ഇന്റര്‍വെന്‍ഷന്‍ ടെക്‌നിക്ക് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവബോധ പെരുമാറ്റ ചികിത്സ വഴി ഗെയിമിങ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗ ആസക്തി നല്ലൊരളവില്‍ കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് 422 ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണ പഠനത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു.

33 സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെയാണ് 12 മാസം നീണ്ട പഠനത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. 12നും 18നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഇവരില്‍ 167 പേരെ പ്രൊട്ടെക്റ്റ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുകയും 255 പേരടങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തിന് ചികിത്സ നല്‍കാതെ കണ്‍ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പായി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 90 മിനിറ്റു നീളുന്ന നാലു സെഷനുകളാണ് പരിശീലനം നേടിയ മനശ്ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധര്‍ പ്രൊട്ടെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.

മറ്റ് അവബോധ പെരുമാറ്റ ചികിത്സകളിലെ പോലെതന്നെ ഈ ആസക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നേരിട്ടു. ബോറടി, പ്രചോദനമില്ലായ്മ, സാമൂഹിക ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ മാറ്റുന്നതിനുള്ള കൗണ്‍സിലിങ്ങ് ചികിത്സകള്‍ നല്‍കി. ഒരു വര്‍ഷത്തോളം നീളുന്ന ഫോളോ അപ്പ് സര്‍വേകളും തുടര്‍ന്ന് നടത്തി.

ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പ്രൊട്ടെക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ഗെയിമിങ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആസക്തി 39.8 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി. കണ്‍ട്രോള്‍ ഗ്രൂപ്പിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ഇത് 27.7 ശതമാനമായിരുന്നു. മദ്യം, മയക്ക് മരുന്ന് തുടങ്ങിയവയോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ തലച്ചോറില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമാണ് ഗെയിമിങ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആസക്തിയുള്ളവരുടെ തലച്ചോറിലും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ജനങ്ങളില്‍ 4.6 ശതമാനത്തിന് ഗെയിമിങ് ആസക്തിയും ആറ് ശതമാനത്തിന് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആസക്തിയും ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. വിഡിയോ ഗെയിമുകളോടും ഇന്റര്‍നെറ്റിനോടുമുള്ള അമിതമായ ആസക്തിയെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രോഗങ്ങളുടെ രാജ്യാന്തര പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൗമാരക്കാരില്‍ ഈ ആസക്തി പടരുകയാണെന്നും കോവിഡ് മഹാമാരി സ്ഥിതി ഗതികള്‍ രൂക്ഷമാക്കിയെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

