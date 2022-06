‘ആഫ്രിക്കക്കാരല്ല ആ വൈറസിനു പിന്നിൽ; മങ്കി പോക്സ് പരത്തുന്നത് കുരങ്ങുകളുമല്ല’

കോവിഡിനു പിന്നാലെ കുരങ്ങുപനി അഥവാ ‘മങ്കിപോക്സ്’ രോഗം ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന രോഗം യൂറോപ്പിലും യുഎസിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലുമെല്ലാം അടുത്ത കാലത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പരക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക ശക്തിപ്പെട്ടു. ഏതു വൈറസിനും ലോകം ചുറ്റാൻ അധിക സമയം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാലമാണിത്. യഥാർഥത്തിൽ ഈ രോഗം എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണു ലക്ഷണങ്ങൾ? രോഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധം, സാമൂഹികാഘാതം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കൊച്ചി യൂണിറ്റ് മുൻ അധ്യക്ഷനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ. മനോരമ ഓൺ‌ലൈൻ അഭിമുഖ പരമ്പരയായ ‘ദി ഇൻസൈഡറിൽ’ ഡോ.രാജീവ് സംസാരിക്കുന്നു...

മങ്കി പോക്സ് എന്ന വൈറസ് രോഗം

മങ്കിപോക്‌സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം യഥാർഥത്തിൽ കുരങ്ങിൽ നിന്നു പടരുന്നതല്ല. അണ്ണാൻ, എലി വർഗത്തിലുള്ള ചില സസ്തനികളുണ്ട്. റോഡെൻഡ്സ് എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് കൂർത്ത മുൻനിരപ്പല്ലുകൾ ഉള്ള ജീവികളാണിവ. ഈ ജന്തുക്കളിൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് മങ്കിപോക്സ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ രോഗത്തിന് കുരങ്ങുകളുമായി ബന്ധമില്ല. കുരങ്ങുകൾ പരത്തുന്നതുമല്ല ഇത്. മനുഷ്യരിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് ഏറെ വർഷം മുൻപ് ഈ രോഗം ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുരങ്ങുകളിൽ ആയതിനാൽ പിന്നീട് മങ്കി പോക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു.



ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ

ഇത് ഒരു തരം വൈറൽ പനിയാണ്. ഓർത്തോപോക്സ് കുടുംബത്തിൽപെട്ട വൈറസാണ് രോഗത്തിനു കാരണം. വളരെ സൂക്ഷ്മമായ അണുക്കളാണ് വൈറസുകൾ. അതിൽത്തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പമേറിയ ഡിഎൻഎ വൈറസുകളാണിവ. കോംഗോ, നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആണ് ഈ വൈറസുകളെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 2022ൽ ലോകമെമ്പാടും ഇതു പരക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന മങ്കി പോക്സ് വൈറസ് നൈജീരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുതരം വകഭേദമാണ്. കോംഗോ വകഭേദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന വീര്യം കുറഞ്ഞ വൈറസുകളാണിവ. ഈ വർഷം ബ്രിട്ടനിൽ ഈ രോഗം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി അതിനു തൊട്ടു മുൻപ് നൈജീരിയയിൽനിന്നു മടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ദേഹത്തുവരുന്ന കുരുവാണ് പോക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പശുക്കൾ, ഒട്ടകം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന കുരുക്കൾക്കു സമാനമാണിവ. വസൂരിയുടെയും ചിക്കൻപോക്സിന്റെയും കുരുക്കളോട് ഇവയ്ക്കു സമാനതയുണ്ടെങ്കിലും ചിക്കൻപോക്സുമായി ഒരുതരത്തിലും ബന്ധമില്ല. പനി, തലവേദന, ശരീരവേദന കഴലളകിലെ വീക്കം (ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികൾ), ക്ഷീണം എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ. ചർമത്തിൽ ഒരുതരം ചുവന്ന പാടുകൾ വരികയും അവ പഴുത്തു പൊട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങും. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ആശങ്കയുടെ കാര്യമില്ല. മങ്കിപോക്സ് ബാധിച്ച മിക്ക രോഗികളിലും രോഗം താനേ ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപൂർവമായി മാത്രം സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാവാം.

കോവിഡ് പോലെയുള്ള ആശങ്ക ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. അടുത്തിടപഴകുന്നവരിൽ സ്വാഭാവികമായും വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി കോവിഡ്, ചിക്കൻ പോക്സ്, മീസിൽസ് മുതലായവ പകരുന്നതു പോലെ അല്ല ഇതിന്റെ രീതി. 2003-ൽ യുഎസിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മങ്കി പോക്സ് രോഗബാധയിൽ എഴുപതോളം പേർക്ക് ഈ രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിൽ രണ്ടു പേർക്കു രോഗം ഗുരുതരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ രോഗം പടർത്തുന്ന പ്രയറി ഡോഗ് എന്നു വിളിക്കുന്ന കീരി പോലെയുള്ള സസ്തനികളെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയവരിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കടിയേറ്റ കുട്ടിക്കാണ് ഗുരുതര രോഗം ഉണ്ടായത്.

File Photo: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് റോഡെന്റ് ഇനത്തിൽ പെട്ട മറ്റു ചില ജീവികളിൽ കൂടിയാണ് വൈറസ് അമേരിക്കയിൽ അന്നു പ്രവേശിച്ചത്. ഇവയിൽനിന്നു സമ്പർക്കം വഴിയാണ് പ്രയറി ഡോഗിന് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായതും അതിനെ വളർത്താൻ ‘പെറ്റ്’ കടയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ മനുഷ്യരിൽ എത്താനിടയായതും. എന്നാൽ അന്നത്തെ ഔട്ബ്രേക്ക് കെട്ടടങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. പിന്നീട് ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് ഇത്തരം ജീവികളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നു. ആഫ്രിക്കയിൽ കോംഗോയിലും മറ്റും ഈ രോഗം മൂലമുള്ള മരണ നിരക്ക് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം, അവിടങ്ങളിൽ ഈ രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ച പലർക്കും സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന പോഷകക്കുറവു കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ കുറവും കാരണമായിരുന്നിരിക്കണം.

ചത്തജീവികളെ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ!

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കുരങ്ങുകളുൾപ്പെടെയുള്ള ചത്ത ജീവികളെ പാകം ചെയ്തു കഴിച്ചവരിലാണ് ഈ രോഗം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം ഒടുവിൽ മുതൽ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് മങ്കിപോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല, കാനഡ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്ക ശക്തിപ്പെട്ടത്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കുമിടയിലാണ് ഈ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.



പുരുഷന്മാരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയത്. അതിൽതന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സ്വവർഗാനുരാഗികൾ. പലരിലും ലൈംഗികാവയവങ്ങളിലാണിവ കണ്ടെത്തിയത്. ലൈംഗിക ബന്ധമോ അടുത്ത സമ്പർക്കമോ ആകാം ഇതിനു കാരണം. സ്വവർഗാനുരാഗികൾ പങ്കെടുത്ത ചില മേളകൾ യൂറോപ്പിൽ നടന്നിരുന്നു. അതിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ചിലരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ മാത്രമാണിത്. ഭാവിയിൽ ഈ കണ്ടെത്തലിനു മാറ്റം വന്നേക്കാം. വൈറസ് വൻതോതിൽ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കു വ്യാപിച്ചതായി ഇതു വരെ സൂചനയില്ല.

വംശീയമായ മുദ്രകുത്തലുകൾ

ഇത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമായി കണക്കാക്കുന്ന രീതി പലപ്പോഴുമുണ്ട്. പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലുമൊക്കെ കറുത്ത വംശക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന കുരുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഫോറിൻ പ്രസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ വംശജരെ മാത്രം രോഗവാഹകരായി മുദ്രകുത്തുന്ന പ്രവണതയാണിതെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അവരുടെ വാദത്തിൽ വസ്തുതയുണ്ട്. വൈറസിന് ദേശീയവും വംശീയവുമായ അതിർത്തികളില്ല, ലോകം ചെറുതായതോടെ ഒരു വൈറസിനു ലോകം ചുറ്റാൻ അധികം സമയം വേണ്ട. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന്റെ ഇത്തരം സാമൂഹികാഘാതങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.



കേരളത്തിന് ആശങ്ക വേണ്ട

File Photo: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല അവബോധവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആശങ്കയ്ക്കു വകയില്ല. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ അവബോധം കാരണമാണിത്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ രോഗത്തിന് വാക്സീനുണ്ട്. ‘ഹൈറിസ്ക്’ വിഭാഗത്തിനാണ് അതു നൽകുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ ചികിത്സ മതിയാകും. നേരത്തേ വസൂരിക്ക് വാക്സീൻ എടുത്തിരുന്നവരിൽ ഒരളവു വരെ ഈരോഗത്തിനും പ്രതിരോധം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നതായി പഠനങ്ങളുണ്ട്. 1970കളിൽ അതു നിർത്തലാക്കി. അതിനു ശേഷമുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അതിന്റെ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.



വാക്സീ‍ൻ എടുക്കണമെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർഥം. ഏതു രോഗങ്ങളെയുംപോലെ ഇക്കാര്യത്തിലും ഒരു ജാഗ്രതയും അവബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുമാത്രം. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വർഷം ഉണ്ടായ രോഗബാധയിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയതു കൊണ്ടും, അവർ അത് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചതു കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഇന്ന് നാം ഇതേപ്പറ്റി അറിയുന്നത്.

English Summary: What is Monkeypox? Is it Leads to a new Pandemic? Dr. Rajeev Jayadevan Speaks