കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമാകും; ഇന്ത്യയിലെത്തുമോ കുരങ്ങുപനി? കേന്ദ്രത്തിന്റെ മനസ്സിലെന്ത്?

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മങ്കിപോക്സ് വൈറസ് ബാധിക്കില്ലേ? കോവിഡ്‌കാലത്തു നിർബന്ധിത ഡ്യൂട്ടിയുടെ പേരിൽ ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ വിലയായി നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടും സർക്കാർ സംവിധാനം പാഠം പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കുരങ്ങുപനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ മാർഗരേഖ. കുരങ്ങുപനിയുള്ളവരുമായി സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ഇല്ലാതെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നുവെന്ന കാരണത്താൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇളവു നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നത്. അതായത്, രോഗലക്ഷണം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കു ഹാജരായിരിക്കണം. പകരം, 21 ദിവസത്തേക്ക് ആരോഗ്യനിരീക്ഷണം മതിയാകുമെന്നുമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവർ (രോഗലക്ഷണം കാട്ടിയില്ലെങ്കിലും) രക്തദാനം, അവയവദാനം എന്നിവയിൽ നിന്നു വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നു പറയുന്ന അതേ മാർഗരേഖയിൽ തന്നെയാണ് രോഗസാധ്യത ശക്തമായാൽപോലും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഡ്യൂട്ടി മുടക്കേണ്ടതില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുരങ്ങുപനി കേസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും ജാഗ്രത വേണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണു മാർഗരേഖയിലൂടെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും സംഭവിച്ച ജാഗ്രതക്കുറവിനു വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കൂടിയാണ് ഈ മുൻകരുതൽ. സാംപിൾ ശേഖരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, സാംപിൾ എൻഐവി ലാബിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടതെങ്ങനെ, രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചു പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങളോടെയാണ് മാർഗരേഖ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിരോധ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി മുൻനിർത്തി തയാറാക്കിയ മാർഗരേഖയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

∙ കരുതലെടുക്കേണ്ടതാര്?

കുരങ്ങുപനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ 21 ദിവസത്തിനിടെ യാത്ര ചെയ്തവരും അസാധാരണ രീതിയിലുള്ള പാടുകൾ, ലസിക ഗ്രന്ഥികളുടെ (ലിംഫ്നോഡ്) വീക്കം, പനി, തലവേദന, ശരീരവേദന, ക്ഷീണം എന്നിവയിൽ ഒന്നോ അതലധികമോ ലക്ഷണമുള്ളവരും രോഗം സംശയിക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിലാണ്. കുരങ്ങുപനി സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുമായി അടുത്തിടപഴകിയവർക്കാണു രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത.

∙ പരിശോധന എപ്പോൾ?

പിസിആർ പരിശോധന സാധ്യമാകുന്ന ഏതു ലബോറട്ടറിയിലും കുരങ്ങുപനി പരിശോധിക്കാം. പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന സ്രവം, രക്തം, മൂത്രം തുടങ്ങി സാംപിൾ ലാബിലെത്തിച്ചുള്ള പിസിആർ പരിശോധനയും ജനിതക ശ്രേണീകരണവും വഴിയാണ് സ്ഥിരീകരണം. പോസിറ്റീവാകുന്ന എല്ലാ സാംപിളുകളും പുണെയിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയക്കണം. വൈറസ് ബാധയേറ്റാലും ലക്ഷണം കാട്ടിത്തുടങ്ങാൻ സാധാരണ 6 മുതൽ 13 ദിവസം വരെയാണ്. ഇതു 5–21 ദിവസം വരെ നീളാം. രോഗം 2 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ തുടരാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നുള്ള പാടുകൾ ശരീരത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതിനു 2 ദിവസം മുതൽ ഇത് ഇല്ലാതാകുന്നതു വരെ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പടരാം.

∙ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാമോ?

ആശുപത്രി ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലെന്നു തോന്നുന്നവരെ ഹോം ഐസലേഷനിൽ തന്നെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് മാർഗരേഖ. സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കരുതെന്നു മാത്രം. രോഗികൾ, വിശേഷിച്ചും ശ്വസന പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. രോഗിക്ക് പൂർണസമയം മാസ്ക് ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതാകും ഉചിതം. രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കണം. ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യം ജാഗ്രതയോടെ നിർമാർജനം ചെയ്യണം.

∙ എത്രമാത്രം ഗൗരവതരം?

കുരങ്ങുപനി ഏറ്റവും ഗുരുതരമാകുക കുട്ടികളിലും മറ്റ് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലുമുള്ളവരിലുമാണെന്നും കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. മരണനിരക്ക് 11% വരെയാകാം. ചെറിയ കുട്ടികളിലാണ് മരണനിരക്കും കൂടുതൽ. സമീപകാലത്തെ കേസുകൾ പരിഗണിച്ചാൽ 3–6 വരെയാണ് മരണനിരക്ക്. കുരങ്ങുപനി മൂലം പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കെ മറ്റു രോഗബാധകൾ, ന്യുമോണിയ, രക്തദൂഷണം, മസ്തിഷ്കവീക്കം തുടങ്ങിയ സങ്കീർണതകളിലേക്കും പോകാം.

∙ ചെയ്യാവുന്നത്

ഐസലേഷനിലായിരിക്കെ, കാഴ്ച മങ്ങുന്നത്, ശ്വാസം തടസപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കരുതലോടെ കാണണം, മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതു കുറയുന്നതും മന്ദതയും ആഹാരം കഴിക്കാൻ തോന്നാത്തതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം. രോഗലക്ഷണം പ്രകടമാകാത്തവരെങ്കിൽ 21 ദിവസം നിരീക്ഷണം വേണം. ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം കാട്ടുന്നുണ്ടോയെന്നും നോക്കണം. ഇതുണ്ടായാൽ രോഗത്തിന്റെ നിശ്ചിത ഘട്ടങ്ങളിൽ (പാടുകൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴും രോഗമുക്തി സമയത്തും) സാംപിൾ ശേഖരണം നടത്തണം. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇതു തന്നെ ചെയ്യണം.

∙ രോഗനിരീക്ഷണം

രോഗം ബാധിച്ചവരെ ഐസലേഷനിലാക്കുക, ക്ലിനിക്കൽ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുക, നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനും പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള നടപടി ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനം. സമ്പർക്കരോഗികളെ തിരിച്ചറിയുക, മുന്നണിപ്പോരാളികളെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവയും വേണം. രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. ആശുപത്രിയിലോ വീട്ടിലോ വെന്റിലേഷനോടുകൂടിയ പ്രത്യേക മുറിയിലായിരിക്കണം ഐസലേഷൻ വേണ്ടത്. മൂന്നു ലെയർ ഉള്ള മാസ്ക് രോഗി ധരിക്കണം. വലിയ ഉടുപ്പും മറ്റും ധരിച്ചു ശരീരത്തിലെ വ്രണവും പാടുകളും മറച്ചിരിക്കണം. ഇവ പൂർണമായും ഉണങ്ങുന്നതു വരെ ഐസലേഷൻ തുടരണം.

യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

∙ രോഗലക്ഷണങ്ങളുവരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

∙ ചത്തത്തോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ ആയ എലി, അണ്ണാൻ, കുരങ്ങൻ തുടങ്ങിയവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.

∙ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചി, ആഫ്രിക്കൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ലോഷൻ, ക്രീമുകൾ, പൗഡർ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം പാടില്ല.

∙ വയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതും വേണ്ട.

∙ കുരങ്ങുപനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗലക്ഷണമുണ്ടായാൽ ഡോക്ടറെ കാണുക.

∙ കുരങ്ങുപനി ബാധിച്ചയാളുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആശുപത്രി സേവനം തേടണം.

വിമാനത്താവള, തുറമുഖ അധികൃതർ ചെയ്യേണ്ടത്

∙ കുരങ്ങുപനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ വരവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത കാട്ടണം.

∙ കുരങ്ങുപനിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചു ധാരണയുണ്ടാകണം.

∙ കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസത്തെ യാത്രാ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കണം, തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് ഉറപ്പാക്കണം.

∙ സമീപത്തു റഫറൽ ആശുപത്രികൾ കണ്ടെത്തണം.

∙ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം രോഗത്തെക്കുറിച്ചു ധാരണ നൽകണം.

∙ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ആളെ കണ്ടെത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി എയർലൈൻ കമ്പനികളെ അറിയിക്കുക.

English Summary: Indian Govt. Ready for Possible Monkeypox Outbreak: What Guideline Says?