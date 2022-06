രോഗമുക്തിക്ക് ശേഷവും കൊറോണ വൈറസ് ശ്വാസകോശത്തില്‍ തുടര്‍ന്ന് രക്തം കട്ടപിടിപ്പിക്കാമെന്ന് പഠനം

A health worker takes a nasal swab of a passenger during a Covid-19 coronavirus screening after arriving at a railway platform on a long distance train, in Mumbai on February 4, 2022. (Photo by Punit PARANJPE / AFP)