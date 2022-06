‘പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനാകുന്നില്ല, ഉറ്റകൂട്ടുകാർ ആരുമില്ല, മൊബൈൽ ഫോണിന് അടിമയായിപ്പോയി...’ ആറു പേജുകളിലായെഴുതിയ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ തന്റെ മരണത്തിനു കാരണമായി ആ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി കുറിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം. ബിടിഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊറിയൻ സംഗീത ബാൻഡുകൾക്കും അടിമയായിരുന്നെന്നും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായില്ലെന്നും അവൾ തുറന്നെഴുതി. മൊബൈലിന്റെ ഉപയോഗം കൂടിയതോടെ ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതായി. പത്താം ക്ലാസിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നേടിയ അവൾക്ക് അത് താങ്ങാനാവുമായിരുന്നില്ല. കുട്ടികളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത വിധം മൊബൈൽ–ഡിജിറ്റൽ ശീലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ‘ഓഫ്‌ലൈനാ’യതോടെ ഇനി കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇവ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസ് (ഇംഹാൻസ്) ഡയറക്ടർ ഡോ.പി.കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിൽ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്‌ഷൻ ശക്തമാകുന്നത്? ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഇതിൽനിന്നു കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എന്തു ചെയ്യാനാകും? ഒരന്വേഷണം.

രക്ഷപ്പെടുത്തും മുൻപ്...

കുട്ടികളെ മൊബൈൽ–ഡിജിറ്റൽ അഡിക്‌ഷനിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കില്‍ അവർ എങ്ങിനെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കണമെന്നു പറയുന്നു ഡോ.പി.കൃഷ്ണകുമാർ. നിലവിൽ കുട്ടികളും ഡിജിറ്റൽ ലോകവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

∙ യഥാർഥത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ലോകം മാറുകയാണ്. അവർ മൊബൈലിലൂടെയും ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളിലൂടെയും പുതിയ ലോകം കണ്ടെത്തുകയാണ്. പണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നു കാലം മാറി. ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി.

∙ ഇന്റർനെറ്റും മൊബൈലും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കുട്ടികളോട് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗം വേണമെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്കു കീഴിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സംഘടനയായ യുനിസെഫ് പുറത്തുവിട്ട മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നത്.

∙ മുഴുവൻ സമയവും സ്ക്രീനിനു മുന്നിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആളുകളുമായുള്ള ഇടപെടൽ, ആശയവിനിമയം ഇതിനെയെല്ലാം ബാധിക്കും. കുട്ടികളുടെ ഏകാഗ്രത കുറയാൻ കാരണമാകും.

ഡിജിറ്റൽ അഡിക്‌ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?

∙ കുട്ടികൾ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ സമയം മൊബൈലോ ഇന്റർനെറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിലക്കുമ്പോഴോ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴോ അതിരൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുന്നു.

∙ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള താൽപര്യം കുറയുന്നു. നേരത്തേ കുട്ടി ചെയ്തിരുന്ന കളികൾ, വീട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിയുന്നു. ആളുകളുമായി ഇടപെടാനും കൂടിച്ചേരാനും താൽപര്യമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നു.

∙ ഉറക്കം താളം തെറ്റുന്നു. പുലർച്ചെ വരെ മൊബൈലിലോ ഓൺലൈനിലോ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.

∙ മിതമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലും പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു.

∙ വിഷാദം, വ്യക്തിത്വ പ്രശ്നങ്ങൾ, പഠന വൈകല്യം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം അഡിക്‌ഷനു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആളുകളുമായി ഇടപെടാൻ വൈമുഖ്യമുള്ള ഉത്കണ്ഠാ രോഗമുള്ളവരിലും ഇതിനു സാധ്യത ഏറെയാണ്.

∙ ശീലമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല മേഖലകളിലേക്കു തിരിഞ്ഞ് അശ്ലീല വിഡിയോയിലേക്കും മറ്റും തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

∙ കൊറിയൻ മ്യൂസിക് പോലെയുള്ളവ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാകുന്നു.

എങ്ങനെ കുട്ടികളെ ശരിയായ വഴി നടത്തിക്കാം?

∙ കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ ‍ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു എന്നെല്ലാം രക്ഷിതാക്കൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം.

∙ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനു ചേരാത്ത കണ്ടന്റുകളുള്ള, അനാരോഗ്യകരമായ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.

∙ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവി ലോകം ‘കണക്ടഡ്’ ലോകമാണ്. ഓരോ കുട്ടിയും ജീവിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടിയും അമേരിക്കയിലെ കുട്ടിയും ഒരുമിച്ചു വളരുന്ന ലോകം അകലെയല്ല. വെർച്വൽ ലോകത്തിന്റെ ആ കാലത്തിലേക്കാണു നമ്മുടെ യാത്രയെന്നു തിരിച്ചറിയണം, മുൻകരുതലെടുക്കുകയും വേണം.

∙ യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അതു പോലെ

നല്ല ബന്ധങ്ങളും ശീലങ്ങളും വളർത്താൻ അവരെ സഹായിക്കണം.

∙ നല്ല പൗരൻ എങ്ങനെ ആകാം എന്നു പറയുന്നതു പോലെ നല്ല നെറ്റിസൺ ആകാനും അവരെ ശീലിപ്പിക്കണം. അതായത്, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് മികച്ച പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകണം.

∙ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അവരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വരികയല്ല വേണ്ടത്. പകരം സ്വയം നിയന്ത്രണം (സെൽഫ് കൺട്രോൾ) എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കണം.

∙ ആറു വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും സ്ക്രീൻ ടൈം അനുവദിക്കരുത്. അതിനു മുകളിലുള്ളവർ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം എന്ന രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

∙ കുട്ടികളുടെ യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ആളുകളുമായി ഇടപെടുന്നതും ശക്തമാക്കണം.

∙ ഫെയ്ക്ക് ആയ ആളുകളും കപട മുഖമുള്ളവരും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് അവർക്കു വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം.

∙ കുട്ടികളോടു തുറന്ന് ഇടപെടാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കഴിയണം. അവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പരമാവധി മെച്ചപ്പെടുത്തണം.

∙ കുട്ടികളെ കേൾക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. കൗമാര പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ മനസ്സു തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അവർക്കു പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണം. ചെറിയ യാത്രകൾ, ഒന്നിച്ച് ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, പരസ്പരം സംസാരിക്കൽ തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ അപകടങ്ങളില്‍നിന്ന് മനോഹരമായ ജീവിതമുള്ള, നമ്മുടെയെല്ലാം ചുറ്റിലുമുള്ള യാഥാർഥ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരാനാകും. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് എല്ലാം അപകടമാണെന്നല്ല, പക്ഷേ ‘അധികമായാൽ അമൃതും വിഷ’മെന്നാണല്ലോ. അതിനാൽ സ്വയം നിയന്ത്രണം ഇക്കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാവുകയാണ്.

English Summary: How to Save your Kids from Mobile-Digital Addiction?