ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം കേരളവും മഹാരാഷ്ട്രയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഉയരുകയാണ്. ഓരോ തവണ കോവിഡിന്‍റെ തരംഗം ഉയരുമ്പോഴും ചില രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രാമുഖ്യം നേടാറുണ്ട്. ഇത്തവണ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രോഗികള്‍ കൂടുതലും പരാതിപ്പെടുന്നത് അതിസാരം, ഉയര്‍ന്ന പനി, വയര്‍ വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡ് മൂലം ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന പല രോഗികളിലും അതിസാരവും ഉയര്‍ന്ന പനിയും പൊതുവായി കണ്ടെത്തിയതായി മുംബൈ നാനാവതി ആശുപത്രിയിലെ ഇന്‍റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ കണ്‍സല്‍റ്റന്‍റ് ഡോ. രാഹുല്‍ താംബേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു . മനംമറിച്ചില്‍, ഛര്‍ദ്ദി, അമിതമായ ക്ഷീണം, തൊണ്ട വേദന, ശരീരവേദന, ശരീരത്തിന് കുളിര്‍ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഇവയോടൊപ്പം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില രോഗികളില്‍ പനി 105 ഡിഗ്രി ഫാരന്‍ഹീറ്റ് വരെയൊക്കെ ഉയരാറുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വൈറസ് ബാധിച്ച് ആദ്യത്തെ 48 മണിക്കൂറില്‍ പനി, കുളിര്‍, തൊണ്ട വേദന, അമിതമായ ക്ഷീണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം 4004 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ആഴ്ചയില്‍ ശരാശരി 3596 പുതിയ കേസുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില്‍ 12,781 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 4.32 ശതമാനമാണ് പ്രതിദിന പോസിറ്റീവിറ്റി നിരക്ക്.

