രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിര്‍ത്തി ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ നിരവധി പേര്‍ ഇന്ന് വൈറ്റമിന്‍ സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എല്ലാ പോഷണങ്ങളും ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് സപ്ലിമെന്‍റുകളുടെ രൂപത്തില്‍ ഇവ അകത്താക്കാന്‍ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സത്യത്തില്‍ വൈറ്റമിന്‍ സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരെ സംബന്ധിച്ചും അവ അനാവശ്യമായ പാഴ്ചെലവാണെന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കയിലെ യുഎസ് പ്രിവന്‍റീവ് സര്‍വീസസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പറയുന്നു. അര്‍ബുദം, ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളെ തടയാന്‍ സപ്ലിമെന്‍റുകളായി കഴിക്കുന്ന മള്‍ട്ടിവൈറ്റമിനുകള്‍ക്ക് സാധിക്കുമെന്നതിന് തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം പുറത്തു വിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജേണല്‍ ഓഫ് അമേരിക്കന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു എഡിറ്റോറിയല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ മെഡിസിനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഈ കണ്ടെത്തലുകളെ ശരി വയ്ക്കുന്നു. ഗര്‍ഭിണികളോ കുട്ടികളോ അല്ലാത്ത ആരോഗ്യവാന്മാര്‍ക്ക് വൈറ്റമിന്‍ സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. വൈറ്റമിന്‍ സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ക്കായി സമയവും പണവും ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം റിസ്ക് കുറഞ്ഞതും കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യദായകവുമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. സന്തുലിതമായ ഭക്ഷണക്രമം, നിത്യവുമുള്ള വ്യായാമം പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കണമെന്ന് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ മെഡിസിനിലെ ഡോ. ജെന്നി ജിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



16 സ്വതന്ത്ര മെഡിക്കല്‍ വിദഗ്ധര്‍ അടങ്ങിയ ദൗത്യ സംഘം സപ്ലിമെന്‍റ് ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള 84 പഠനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയത്. വൈറ്റമിന്‍ ഇ സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ അകാല മരണത്തെയോ, ഹൃദ്രോഗത്തെയോ അര്‍ബുദത്തെയോ തടയുന്നില്ലെന്നും ബീറ്റ കരോട്ടിന്‍ സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദത്തിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കാമെന്നും സംഘം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ കഴിക്കുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വബോധം ജനങ്ങളില്‍ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ കഴിച്ചാല്‍ എല്ലാമായി എന്ന് ധരിക്കുന്നവര്‍ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ പല കാര്യങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയും ദൗത്യ സംഘം അടിവരയിടുന്നു.

Content Summary : Not Enough Evidence on Vitamins as a Way to Reduce Cancer, Heart Disease Risks