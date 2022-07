മെഡിസെപിൽ ഇനി ജീവിതം ‘ഹാപ്പി’; സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കിട്ടും ലക്ഷങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ

അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴുള്ള ശമ്പള, പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സ്ഥാനക്കയറ്റം. ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ 2 കാര്യങ്ങളാണു മേൽപ്പറഞ്ഞവ. പെൻഷൻ പരിഷ്കരണമാകട്ടെ പെൻഷൻകാർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതുമാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരുമായി 11 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അവരുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും പൂർണമായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ജൂലൈ ഒന്നിനു തുടക്കമാകുമ്പോൾ അതു മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ആറു വർഷത്തോളമുള്ള കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നതെങ്കിലും ഇതൊരു വലിയ കാൽവയ്പു തന്നെയാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണല്ലോ വയ്പ്. മരിക്കും വരെ ജീവിതം സുരക്ഷിതം. അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തുന്ന അസുഖത്തിനു കൂടി പരിരക്ഷ ഉറപ്പായതോടെ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ജീവിതം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാവുകയാണ്. പ്രായം ചെന്ന പെൻഷൻകാർക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്കു പോലും ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ രൂപയാണ് വാർഷിക പ്രീമിയമായി നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ മെഡിസെപ്പിൽ 6,000 രൂപ കൊണ്ട് ഒരു വർഷം 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. മെഡിസെപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണവും ഇതു തന്നെയാണ്. എന്താണു മെഡിസെപ്? ഏതെല്ലാം ആശുപത്രികളിൽ ഇതിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകും? എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുക? ജീവനക്കാരനല്ലാതെ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമോ? ആർക്കെല്ലാം ചേരാനാകും? എങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയം അടവ്? ‘മെഡിസെപി’നെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം വിശദമായി...

∙ എന്താണു മെഡിസെപ്?

ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്ത് പത്താം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷനാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വേണം എന്ന ശുപാർശ മുന്നോട്ടു വച്ചത്. പിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു. അധികാരത്തിലെത്തിയ പിണറായി സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ടെൻഡർ വിളിച്ചു. കരാർ ലഭിച്ചത് റിലയൻസിന്. എന്നാൽ, സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ചികിൽസാ നിരക്കുകൾ കുറവാണെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പല ആശുപത്രികളും പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ തയാറായില്ല. പിന്നാലെ കരാർ സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. അതോടെ മെഡിസെപ് പദ്ധതി അവസാനിച്ചെന്നു കരുതിയെങ്കിലും സർക്കാർ പിന്നോട്ടു പോയില്ല. പുതിയ ടെൻഡർ വിളിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ ദി ഒാറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കു കരാർ ലഭിക്കുന്നത്. വിദാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടിപിഎ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ ഇൻഷുറൻസ് ടിപിഎ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തേഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ.

∙ പ്രീമിയം 500 രൂപ; പരിരക്ഷ 3 ലക്ഷം

ജീവനക്കാരും പെന്‍ഷന്‍കാരും 500 രൂപയാണ് പ്രതിമാസം പ്രീമിയമായി അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇൗ തുക ഇൗ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പെൻഷനിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്തു തുടങ്ങും. 3 വർഷമാണ് പോളിസി കാലയളവ്. ഒാരോ വർഷവും ഒരു കുടുംബത്തിന് ആകെ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിൽസ ഉറപ്പാക്കാം. ഇതില്‍ ചെലവാകാത്ത തുകയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ അടുത്ത വർഷത്തെ കവറേജ് തുകയിൽ ചേർ‌ക്കാം. അടിസ്ഥാന പരിരക്ഷ കൂടാതെ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ്ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി 35 കോടി രൂപയുടെ കോര്‍പസ് ഫണ്ടും സജ്ജീകരിക്കും. പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിത ചികിത്സാ പ്രക്രിയകള്‍ക്കും അവയ്ക്ക് അനുബന്ധമായി വരുന്ന ഡേ കെയര്‍ ചികിത്സാ പ്രക്രിയകള്‍ക്കും ഗുണഭോക്താവിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകള്‍ക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. എംപാനല്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ പ്രക്രിയകളുടെ ചെലവ്, മരുന്ന് വില, ഡോക്ടര്‍/അറ്റന്‍ഡന്റ് ഫീസ്, മുറി വാടക, പരിശോധനാ ചാര്‍ജുകള്‍ രോഗാനുബന്ധ ഭക്ഷണ ചെലവുകള്‍ എന്നിവ പരിരക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

∙ പദ്ധതിയിൽ ആർക്കൊക്കെ ചേരാം?

എല്ലാ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും നിർബന്ധമായും പദ്ധതിയിൽ ചേരണം. ചേർന്നില്ലെങ്കിലും പ്രതിമാസം പ്രീമിയം തുക കുറവു ചെയ്യും. ആശ്രിതരടക്കം 30 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. പാര്‍ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാര്‍, പാര്‍ട് ടൈം അധ്യാപകര്‍, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലേതുള്‍പ്പെടെയുള്ള അധ്യാപക-അനധ്യാപക ജീവനക്കാര്‍, പെന്‍ഷന്‍/കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവരും ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും താൽപര്യമെങ്കിൽ ചേരാം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന സര്‍വകലാശാലകളിലെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാര്‍, പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാര്‍, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ചീഫ് വിപ്, സ്പീക്കര്‍, ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍, ധനകാര്യ കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ്, പെൻഷൻകാർ എന്നിവരും ആശ്രിതരും മെഡിസെപ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായിരിക്കും.

∙ ചികിൽസാ സൗകര്യം എങ്ങനെ?

ജൂലൈ ഒന്നിനു വൈകിട്ടു 4ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനു പിന്നാലെ മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നാലെ ആശുപത്രികളുടെ പട്ടികയും പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാകും. മെഡിസെപ് പദ്ധതിയുമായി കരാർ ഒപ്പു വച്ച ആശുപത്രികളിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശുപത്രികളിലും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല. രോഗി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാൽ ആശുപത്രി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗജന്യ ചികിൽസ ഉറപ്പാക്കുന്ന കാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം മാത്രമാണ് മെഡിസെപ് പദ്ധതിയിലുള്ളത്. ഇഷ്ടമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസ തേടിയ ശേഷം ബില്ലുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കു സമർപ്പിച്ച് പണം കൈപ്പറ്റുന്ന റിഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കില്ല.

∙ കവറേജ് 1920 രോഗങ്ങൾക്ക്

ഇപ്പോഴുള്ളത് അടക്കം ഏതാണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ലഭിക്കും. ഒരു ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിൽസിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻഷുറൻസ് തുകയ്ക്ക് അർഹരാകുക. എന്നാൽ ഡയാലിസിസ്, തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ, കീമോ തെറപ്പി തുടങ്ങി 24 മണിക്കൂർ കിടത്തി ചികിൽസ വേണ്ടാത്ത ഡേ കെയർ ചികിൽസകൾക്കും കവറേജ് ലഭിക്കും. ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിൽസ ആരംഭിക്കുന്നതിനു 15 ദിവസം മുൻപു വരെയും ശേഷം 15 ദിവസം വരെയും ഉള്ള ചെലവുകൾക്കും പരിരക്ഷയുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് കവറേജുള്ള അമ്മയ്ക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി അവസാനിക്കും വരെ കവറേജ് ലഭിക്കും. കോവിഡ് ചികിൽസയ്ക്കു ഇൻഷുറൻസ് ബാധകമാണ്. ഒപി ചികിൽസയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ല.

∙ ആശ്രിതർ ആരൊക്കെ?

1) ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതർ: പങ്കാളി, ജീവനക്കാരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ. 25 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത അവിവാഹിതരോ തൊഴിൽ രഹിതരോ ആയ മക്കൾ.

2) പെൻഷൻകാരുടെ ആശ്രിതർ: പങ്കാളി, മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ വൈകല്യമുള്ള ഏതു പ്രായക്കാരുമായ മക്കൾ.

3) മാതാപിതാക്കൾ 2 പേരും മെഡിസെപ്പിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ആശ്രിതരായി മാത്രമേ പദ്ധതിയിൽ ചേരാവൂ.

4) ഭാര്യയും ഭർത്താവും സർക്കാർ ജീവനക്കാരോ പെൻഷൻകാരോ ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം പങ്കാളികളായി മെഡിസെപ്പിൽ പേരു ചേർക്കുകയും 2 പേരും പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയും വേണം.

∙ മുറിവാടക 2000 രൂപ വരെ

ജനറൽ വാർഡിന് 1000 രൂപയും സെമി പ്രൈവറ്റ് വാർഡിന് 1500 രൂപയും പ്രൈവറ്റ് വാർഡിന് 2000 രൂപയുമാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുക. അതിലേറെ വാടകയുള്ള മുറി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ‌ രോഗി സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അധിക തുക നൽകേണ്ടി വരും. ഒരു ദിവസത്തേയ്ക്ക് ഐസിയുവിന് 5000 രൂപയും വെന്റിലേറ്ററിന് 2000 രൂപയും കമ്പനി നൽകും.

∙ ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് കോർപസ് ഫണ്ട്

ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ചികിൽസിക്കാനും അവയവ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കുമായി 35 കോടി രൂപയുടെ കോർപസ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറസ് കമ്പനി മാറ്റിവയ്ക്കും. ഇൗ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ 18 ലക്ഷം രൂപയും അസ്ഥി മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ 9.46 ലക്ഷം രൂപയും നൽകും. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷഷന് 6.39 ലക്ഷം, വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കാനും മുട്ടു മാറ്റിവയ്ക്കാനും 3 ലക്ഷം, ഇടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ 4 ലക്ഷം, ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ 20 ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് അനുവദിക്കുക.

∙ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ

ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്കു തെളിവായി മെഡിസെപ് തിരിച്ചറിയൽ കാര്‍‍ഡ് www.medisep.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി മെഡിസെപ് ഐഡി യൂസര്‍ ഐഡിയായും പെൻ/പിപിഒ നമ്പർ പാസ്‌വേഡായും നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ആശ്രിതർ അടക്കം പരിരക്ഷയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും വെവ്വേറെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉടൻ നിലവിൽ വരുമെന്ന് ധനവകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

∙ അർഹരല്ലാത്തവർ

സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതു ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബോർഡുകൾ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും. കെഎസ്ആർടിസി, കെഎസ്ഇബി, ജല അതോറിറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ തുടങ്ങി കമ്മിനുകളിലെ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും‌ം

∙ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ 3 സമിതികൾ

ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ 3 സമിതികൾ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലക്ടർ, ഡിഎംഒ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രതിനിധി, കലക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഒാഫിസർ എന്നിവുൾപ്പെട്ട ജില്ലാ തല പരാതി പരിഹാരം കമ്മിറ്റിക്കാണ് ആദ്യം പരാതി നൽകേണ്ടത്. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരാതി തീർപ്പാണം. എന്നിട്ടും പരിഹാരം കാണാനായില്ലെങ്കിൽ ധന സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി, എഡിഎച്ച്എസ്, ആരോഗ്യ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രതിനിധി എന്നിവരടങ്ങിയ സംസ്ഥാന തല പരാതി പരിഹാര സെൽ ഉണ്ട്. അതിനു മേൽ സംസ്ഥാനതല ഉന്നത തല സമിതിയുമുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും കാഷ്‌ലെസ് ചികിൽസ ആശുപത്രികളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഉറപ്പാക്കണം. 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആശുപത്രികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ചികിൽസാനുമതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതായി കണക്കാക്കാം.

∙ പ്രാഥമിക പട്ടികയിലെ ആശുപത്രികൾ

കാസർകോട്

കാസർകോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

മാലിക് ദീനാർ ആശുപത്രി, തറങ്ങര

ജനാർദ്ദൻ ആശുപത്രി

കുമ്പളം സഹകരണ ആശുപത്രി

യുണൈറ്റഡ് ആശുപത്രി

സൺറൈസ് ആശുപത്രി കാഞ്ഞങ്ങാട്

കണ്ണൂർ

തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രി

ഡോ.ബിനൂസ് സൺറൈസ് ഐ കെയർ

ആർ വിഷൻ ഐ

ആസ്റ്റർ മിംസ്

എകെജി ആശുപത്രി

അനാമയ ആശുപത്രി

കോഴിക്കോട്

മൈത്ര ആശുപത്രി

കെഎംസിടി

കോഴിക്കോട് സഹകരണ ആശുപത്രി

ഫറോക്ക് എംഎകെ ആശുപത്രി

അൽ സലാമ

ജിഎംസി ഒാർത്തോ, നടക്കാവ്

വടകര സഹകരണ ആശുപത്രി

മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

സ്റ്റാർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ

ഇക്റ ആശുപത്രി

പുത്തലത്ത് കണ്ണാശുപത്രി

മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളജ്, കൊയിലാണ്ടി

ഇഎംഎസ് ആശുപത്രി, പേരാമ്പ്ര

നെഫ്രോ പ്ലസ്, വടകര

മിംസ് തണൽ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ

മലപ്പുറം

പ്രശാന്തി ആശുപത്രി

ആസ്റ്റർ മിംസ് കോട്ടയ്ക്കൽ

ഐറ്റീസ് ഐ

നിയോ ആശുപത്രി

ട്രീഗ് ഐ

മലബാർ ആശുപത്രി മഞ്ചേരി

നൂ വിഷൻ

ഹാർട്ട് മലബാർ

ദ് ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ

ആർ വിഷൻ ഐ

ഐഎംസിഎച്ച്

സൺറൈസ് ആശുപത്രി ചങ്ങരംകുളം

ഇഎംഎസ് ആശുപത്രി

ഡോ.ബാലകൃഷ്ണൻ കാർഡിയാക് സെന്റർ

അൽ സലാമ ആശുപത്രി

മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി

എംഇഎസ് ആശുപത്രി

മൗലാന ആശുപത്രി

കിംസ് അൽ ഷിഫ ഹെൽത്കെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

അൽ റെയ്ഹാൻ കണ്ണാശുപത്രി

ഡിഎം വിംസ്

വയനാട്

സെന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ആശുപത്രി മാനന്തവാടി

കെഎംഎച്ച്എംഇഎസ് ആശുപത്രി സുൽത്താൻ ബത്തേരി

കരുണ ആശുപത്രി സുൽത്താൻ ബത്തേരി

സെന്റ് മാർട്ടിൻ ആശുപത്രി അമ്പലവയൽ

ലിയോ ആശുപത്രി

മദർ കെയർ മണ്ണാർക്കാട്

പാലക്കാട്

ദയ ആശുപത്രി

വെൽകെയർ ആശുപത്രി

ലക്ഷ്മി ആശുപത്രി

പാലക്കാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

അഹല്യ

അവൈറ്റിസ് ആശുപത്രി

ക്രെസന്റ് ആശുപത്രി

സേവന ആശുപത്രി

തൃശൂർ

ടിഎം ആശുപത്രി

മോഡേൺ ആശുപത്രി കൊടുങ്ങല്ലൂർ

ഗുരുധർമ മിഷൻ ആശുപത്രി

ഹയാത്ത് ആശുപത്രി

ചന്ദ്രമതിയമ്മ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി

സേക്രഡ് ഹാർ‌ട്ട് ആശുപത്രി പുല്ലൂർ

ഇരിങ്ങാലക്കുട സഹകരണ ആശുപത്രി

ബിഷപ് ആലപ്പാട്ട് മിഷൻ ആശുപത്രി

ഡിവൈൻ ആശുപത്രി

അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

ദൃശ്യം ഐ

ജൂബിലി ആശുപത്രി

തൃശൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി

വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട് ഹൈടെക് ആശുപത്രി

ആര്യ ഹെൽത്ത് കെയർ

ദയ ആശുപത്രി

സെന്റ് ജയിംസ് ആശുപത്രി

ഐ വിഷൻ

എറണാകുളം

മാർ ബസേലിയസ് മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രി

നിർമല ആശുപത്രി

മൂവാറ്റുപുഴ സഹകരണ സൂപ്പർ സ്പെഷൽറ്റി ആശുപത്രി

വാതിയത്ത് ആശുപത്രി

ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി

അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

ലൂർദ്ദ്സ്

കടവന്ത്ര ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആശുപത്രി

അൽഷിഫ ആശുപത്രി

ജെഎംപി

സൺറൈസ്

ആർസിഎം ഐ

ലോട്ടസ് ഐ

ആർഫാ ഇഎൻടി

എംഎജെ

ഡോ.നൗഷാദ് ഇൻഎൻടി

കെപിഎം ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ

ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സി മട്ടാഞ്ചേരി

ഡോൺ ബോസ്കോ, നോർത്ത് പറവൂർ

കാർമൽ, ആലുവ

കൊച്ചിൻ ഐ കെയർ

നജാത്

രാജഗിരി ആശുപത്രി

ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർ‌ച്ച് സെന്റർ

എംഎജിജെ ആശുപത്രി

കോട്ടയം

മന്ദിരം ഹോസ്പിറ്റൽ

കടുത്തുരുത്തി സഹകരണ ആശുപത്രി

ജെകെ മെഡികെയർ

ലിറ്റിൽ ലൂർദ് മിഷൻ ആശുപത്രി, മീനച്ചിൽ

കാർമൽ മെഡിക്കൽ സെന്റർ

സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രി, ചെത്തിപ്പുഴ

ഇടുക്കി

ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രി, തൊടുപുഴ

കട്ടപ്പന സഹകരണ ആശുപത്രി

ചാഴിക്കാട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ

അൽ അസർ മെഡിക്കൽ കോളജ്

ഇടുക്കി ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രി

പത്തനംതിട്ട

മൗണ്ട് സിയോൻ മെഡിക്കൽ കോളജ്, അടൂർ

പൊയാനിൽ

സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ

ഒാപ്സിൻ ഹെൽത്കെയർ

കാരുണ്യ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ

പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളജ്

കാരുണ്യ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ, പന്തളം

ആലപ്പുഴ

കെവിഎം ഹോസ്പിറ്റൽ

ജോസ്കോ മൾട്ടിസ്പെഷൽറ്റി ആശുപത്രി

ഒാപ്സിൻ ഹെൽത്കെയർ

സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ

സഹൃദയ ഹോസ്പിറ്റൽ, അമ്പലപ്പുഴ

സഞ്ജീവനി ആശുപത്രി, ചെങ്ങന്നൂർ

ഡോ.കെ.എം.ചെറിയാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

കൊല്ലം

ഡോ. നായേഴ്സ് ആശുപത്രി

അഷ്ടമുടി

കുസ്തുരാജ് ആശുപത്രി

ഡോ.അനൂപ് ഇൻസൈറ്റ് ഐ

പ്രിസൈസ്

അമർദീപ് ഐ

മാതാ മെഡിക്കൽ സെന്റർ

എൻഎസ് മെമ്മോറിയൽ ഇൻ‌സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്

അസീസി അറ്റോൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

വാലിയത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

വിജയ ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊട്ടാരക്കര

കാരുണ്യ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ

ശങ്കേഴ്സ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ

സെന്റ് തോമസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ

തിരുവനന്തപുരം

ജൂബിലി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ

ശ്രീനേത്ര കണ്ണാശുപത്രി

അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി

ഇന്ത്യ ഹോസ്പിറ്റൽ

അമർദീപ് ഐ

ബിഎൻവി ഹോസ്പിറ്റൽ

പ്രിസൈസ് കണ്ണാശുപത്രി

ഡോ.പ്രിയാസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, നെടുമങ്ങാട്

അൽഹിബ കണ്ണാശുപത്രി

ടിഎസ്‌സി ഹോസ്പിറ്റൽ

നെയ്യാർ മെഡിസിറ്റി, നെയ്യാറ്റിൻകര

മമ്മൽ ഹോസ്പിറ്റൽ

രുഗ്മിണി മെമ്മോറിയൽ ദേവി ഹോസ്പിറ്റൽ

ഡോ.സോമർവെൽ മെമ്മോറിയൽ സിഎസ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളജ്, കാരക്കോണം

ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രി, വർക്കല

(ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക 2 മാസം മുൻ‌പുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പട്ടിക വൈകാതെ ധനവകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും)

