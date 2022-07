എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ ? കോവിഡിന് സാധ്യതയേറെ

കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാന്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ആപ്പാണ് സോയ് കോവിഡ് സ്റ്റഡി ആപ്പ്. ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളജും ടെക് കമ്പനി സോയിയും ചേര്‍ന്ന് 2020 മാര്‍ച്ചില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പ് വിവിധ തരംഗങ്ങളിലെ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കൃത്യമായി വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായകമായിരുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ ഈ ആപ്പില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ഡേറ്റ പിന്നീട് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ആപ്പിന് യുകെ ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ അടക്കം സാമ്പ ത്തിക സഹായവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒമിക്രോണിന്‍റെ ഉപവകഭേദങ്ങള്‍ ലോകത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ത്തുമ്പോൾ കോവിഡിനെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോയ് കോവിഡ് സ്റ്റഡി ആപ്പ് സഹസ്ഥാപകനും കിങ്സ് കോളജ് പ്രഫസറുമായ ടിം സ്പെക്ടർ.

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തിന് ശേഷവും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന തോന്നുകയും ചെയ്താല്‍ അത് കോവിഡ് മൂലമാകാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണെന്ന് ടിം പറയുന്നു. ജലദോഷ പനി വരുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതല്‍ കോവിഡ് രോഗികളിലാണ് ഇന്ന് തൊണ്ട വേദന റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ടിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാധാരണ ജലദോഷത്തിന്‍റെ ഇരട്ടിയോളം കേസുകളാണ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ അനുപാതം ഇത്രയും ഉയരത്തില്‍ മുന്‍പ് വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നവര്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താത്തവര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമാകും വരെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂലൈ രണ്ടാം വാരത്തില്‍ യുകെയിലെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഏഴ് ശതമാനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. അതിന് മുന്‍പത്തെ ആഴ്ചയില്‍ 35 ലക്ഷമായിരുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം 38 ലക്ഷമായിട്ടാണ് ഉയര്‍ന്നതെന്ന് നാഷണല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് യുകെയിലെ ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍റ് പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിലവിലെ ഒമിക്രോണ്‍ തരംഗങ്ങളില്‍ വീണ്ടും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍വര്‍ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും നാഷനല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

