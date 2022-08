‘10 വയസ്സുകാരിയുടെ പ്രസവം’; വാർഡിന്റെ സ്പന്ദനം, ശമ്പളം– 8000 രൂപ: ആശ നശിക്കാത്ത ‘ആശമാർ’

ഓരോ വാർഡിലെയും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കണക്കു പുസ്തകം ആരുടെ കയ്യിലാണ്. സംശയിക്കേണ്ട ‘ആശ വർക്കർ ’ എന്നു നമ്മള്‍ വിളിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പക്കലാണ്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ആശ വർക്കർമാർ നമുക്കിടയില്‍ പ്രവർ‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കോവിഡ് കാലത്താണ്. അതും കോവിഡിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ. ബന്ധുക്കൾ പോലും കോവിഡ് ബാധിതരെ ഉപേക്ഷിച്ച കെട്ടകാലത്ത്. അന്ന് ആശ വർക്കർ അവരെ തേടിച്ചെന്നു.

കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് ആശ വർക്കറെ കേരളം കാത്തിരുന്ന നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏവരും മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ വീടുകളിൽ ആശ വർക്കർമാർ ഓടിയെത്തി. മരുന്നായും സാന്ത്വനമായും. ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കുമൊപ്പം ആരോഗ്യരംഗത്തെ മുന്നണിപ്പോരാളികളാണ് ആശ (Accredited Social Health Activists - ASHA) വർക്കർമാരും.

എന്നാൽ കോവിഡ് ആശങ്കകൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ആശ വർക്കാര്‍മാരെ എല്ലാവരും ‘സൗകര്യപൂർവം’ മറന്നു. ആശ വർക്കർമാരുടെ ജീവിതം എന്തെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആശ വർ‍ക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം.ബി. പ്രഭാവതി പറയുന്നു.

? കോവിഡ് കാലത്ത് ആശ വർക്കർമാർ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം ഏറെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്തെ ജോലികള്‍ എത്രത്തോളം ദുഷ്കരമായിരുന്നു.



∙ മനുഷ്യരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഏറെ കണ്ട നാളുകളായിരുന്നു കോവിഡ് സമ്മാനിച്ചത്. ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയവർ, അവർക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോയെന്ന പേടിയോടെ രാതിയിലൊക്കെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവരോട് പേടിക്കേണ്ട നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണം, ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ നിർത്താത്ത ഫോണുകളായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ രണ്ടു തരംഗങ്ങളിലും ‘ആശ’മാർക്ക്. ഒരു ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥപോലും പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ച സമത്ത് ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർകൊണ്ട് തികയാത്ത അത്രയും ജോലികളാണ് ഓരോ ആശമാരും ചെയ്തിരുന്നത്. രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുക, കിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയവ ആശാവർക്കർമാരുടെ ചുമതല ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ രോഗികൾക്ക് എല്ലാ മാസവും മരുന്നു ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കോവിഡ് സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാതെ, അവരുടെ നിലവിലുള്ള റജിസ്റ്ററുകൾ വാങ്ങി ഒപിയിൽ വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മരുന്ന് എഴുതിച്ച് ഫാർമസിയിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തവും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയായി ആശമാർ ചെയ്തിരുന്നു. തങ്ങളുടെ വാർഡിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിളിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതു ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വേണ്ട സഹായങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ഒരു കണ്ണിയുമായിരുന്നു ഓരോ ആശാവർക്കർമാരും. കോവിഡ് വാക്സീൻ എത്തിയതോടെ അതാതു വാർഡിലുള്ളവരെ വാക്സീൻ എടുപ്പിക്കുക എന്ന ജോലിയും ആശമാരിലേക്കെത്തി.

? ആശ വർ‍ക്കർമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

∙ പൊതുജന സേവനമാണ് ജോലി, ചെയ്യുന്നത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ കണ്ണു നനയാറുമുണ്ട്. പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചില അളവുകോലുകൾ കാണുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖം അലട്ടാറുമുണ്ട്. ആശയുടെ പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ വാർഡിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്കു പുറമേ ഗർഭിണികളുടെയും കുട്ടികളുടെ വാകിസനേഷന്റെയുമൊക്കെ റജിസ്ട്രേഷൻ വഴികൂടിയാണ്. ചില വാർഡിൽ ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും ഏറെയുണ്ടാകും, എന്നാൽ ചില വാർഡിലാകട്ടെ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരും. ഇതനുസരിച്ച് അവരുടെ വേതനത്തിലും വ്യത്യാസം വരാം.

ചില വാർഡുകളിലാകട്ടെ പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രം താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആയിരിക്കും അവിടെ ആശാവർക്കേഴ്സ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ അവിടെ അവർക്ക് തുച്ഛമായ തികയേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുകൂടാതെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആശാവർക്കർമാരുമുണ്ട്. ഗർഭിണികളെ രാത്രിയിൽ ആശുപത്രികളിൽ കൊണ്ടുപോകാനും കോവിഡ് രോഗികളെ സഹായിച്ചതുമായ വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ നിവരവധി പേർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. ആദിവാസിമേഖലകളിൽ ഊരുമിത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ആദിവാസികളും ആശ്രയിക്കുന്നത് ആശമാരെയാണ്.

? ‘മഴക്കാലത്തും വിശ്രമമില്ലല്ലോ’. ആശ വർക്കർമാരുടെ ജോലിയിലെ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

∙ മഴക്കാലത്ത് ക്ലോറിനേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് വോളന്റിയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും പ്രസവം നിർത്തുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആശ വർക്കേഴ്സിനു ശുപാർശ ചെയ്യാം. വിര വിമുക്ത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വിര ഗുളിക, അയൺ ഗുളിക എന്നിവയൊക്കെ നൽകേണ്ട ചുമതലയും ആശമാർക്കാണ്. ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അവർക്കെന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അറിയിക്കണം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാർഡിലെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും കണ്ണെത്തുകയും ഒരില അനങ്ങിയാൽപ്പോലും അറിയുകയും ചെയ്യണമെന്നു സാരം. ആശാവർക്കറെ ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി അത് എന്താണെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ. കുത്തിവയ്പെടുക്കാനായാലും വാർഡിൽ ഒരു മീറ്റിങ് സംഘടിപ്പിക്കാനായാലും ബോധവൽക്കരണം നടത്താനായാലും സർക്കാർ പണം ചെലവാക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ ‘ആശ’യ്ക്കുമുണ്ട്. ആശയ്ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഒരുമാസം വരെ ശമ്പളത്തോടു കൂടിയുള്ള ലീവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി മൂന്നു മാസം വരെ ലീവ് അനുവദിക്കാറുണ്ട്. ആ വാർഡിൽ ആശയില്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നത്.

? പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലെ ക്രൂരമായ അനുഭവങ്ങൾക്കും ആശ വർക്കർമാർ സാക്ഷികളാകാറുണ്ടല്ലോ. അത്തരം സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക.



∙ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ‘ആശ’മാർ സാക്ഷിയാകാറുണ്ട്. 2012ലാണ് വാർഡിലുള്ള ഒരു 10 വയസ്സുകാരി ഒൻപതു മാസം ഗർഭിണി ആണെന്ന് അറിയുന്നത്. വീട്ടുകാർ വളരെ രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ അറിയിച്ചു. അത് കേസായി. കേസിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു പ്രതിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടത്. അന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും സർക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി പ്രസവവും കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനെ തിരുവനന്തപുരത്തു ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലും ആ പെൺകുട്ടിയെ മഹിളാമന്ദിരത്തിലുമാക്കി. ഒരു ആറുമാസം മുൻപ് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കൊരു സമൻസ് വന്നു. ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്. അന്ന് കോടതിയിൽ ആദ്യമായി പോയി സാക്ഷി പറയേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അച്ഛനല്ല പ്രതി എന്നു തെളിഞ്ഞിരുന്നു. അത് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതോടെ മഹിളാമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ബന്ധുക്കൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. ശേഷം ഈ കുട്ടിയും കുട്ടിയുടെ അമ്മയും എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ആർക്കുമറിയില്ല.



കോവിഡ് കാല പ്രവർത്തനം

? ജനങ്ങളുമായി എപ്പോഴും ഇടപെടുന്നവരാണ് ആശ വർക്കർമാർ. തൊഴിലിൽ മനസ് മടുപ്പ് തോന്നിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ.



∙ പലവട്ടം. ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒന്നു ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയാൽ ആശ വർക്കറെ താറടിച്ചു കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാകാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു വശം മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളു. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലോ വിഷമത്തിലോ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നാൽ ആ ഒരു നിമിഷത്തെ നിസഹായാവസ്ഥയിൽ ഒന്നു കടുപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചാൽ മറുവശത്തുള്ളവർ അതു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. തൊട്ടുമുന്നേ വരെ അവർക്കു വേണ്ട സഹായം ചെയ്തുകൊടുത്തതാകും. പക്ഷേ വാക്ക് ഒന്നു കടുപ്പിച്ചാൽ അവിടെ തീരും അതെല്ലാം. ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ മനസിലാക്കിയില്ലോ എന്ന വിഷമം പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ആരാണ് ‘ആശ’കൾ ? കേരളത്തിൽ എത്ര ആശ വർക്കർമാരുണ്ട്.

ദേശീയ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ വില്ലേജിലും നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അംഗീകൃത സാമൂഹിക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ‘ആശ’കൾ. 2005 ലാണ് ആശ വർക്കർമാർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. 2007 ൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. കേരളത്തിൽ ആയിരം പേർക്ക് ഒരു ആശാപ്രവർത്തക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം ചെയ്തവരെയാണ് ‘ആശ’കളായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എട്ടാം ക്ലാസായിരുന്നു അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഒപ്പം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും വേണം. പഞ്ചായത്തും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവും അഭിമുഖം നടത്തിയാണ് ‘ആശ’കളുടെ നിയമനം നടത്തിയത്. അതാതു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ആശാവർക്കർമാരായി പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് നിയമിച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 25000 നു പുറത്ത് ആശാപ്രവർത്തകരുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഒരു വാർഡിലെ ആരോഗ്യപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആശമാരുെട ജോലി.

മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് 2021 നവംബർ 22 ന് അമൃത്സറിലെ പഞ്ചാബ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ.പി. സോണിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് ആശാ വർക്കർമാരും ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്‌സ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങളും നടത്തിയ പ്രതിഷേധം (Photo by NARINDER NANU / AFP)

∙ എന്താണ് ആശ വർക്കർമാരുടെ ജോലി എന്നു പറയാമോ



അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും പരിപാലനം എന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യം ആശാ വർക്കർമാരെ നിയമിച്ചത്. ഒരു സ്ത്രീ ഗര്‍ഭിണി ആയാൽ അതിന്റെ റജിസ്ട്രേഷനും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രസവം വരെയുള്ള ഓരോ കാര്യവും നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 15 വയസ്സു വരെയുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് കൃത്യമായി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം അതിനുള്ള റിപ്പോർട്ടും ആശാവർക്കർമാർ നൽകണം. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഫീൽഡിലെ മുഴുവൻ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കമുള്ള ജോലികൾ ആശമാരുടെ ചുമതലയായി. ഇപ്പോൾ

ന്യട്രീഷൻ ഡേ, യോഗങ്ങൾ, പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഒപി െസക്‌ഷനടക്കം ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയും ആശമാർക്കുണ്ട്.

? ആശ വർക്കർമാരുടെ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച് ചില പരാതികളുയർന്നിരുന്നല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് ആശ വർക്കറുടെ വേതനം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പോരായ്മകൾ.

∙ ആശാപ്രവർത്തകർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിബന്ധനകളുമുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇവർക്കുള്ള വേതനം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതും. ഒരു ‘ആശ’യ്ക്ക് ഓണറേറിയമായി ഒരു മാസം കിട്ടുന്നത് 6000 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ10 മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആണ് ആശാവർക്കർമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതാതു വർഡിലെ ഗർഭിണികളെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, മാസത്തിൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക, കുട്ടികളുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഡ്യൂട്ടി, പ‍ഞ്ചായത്ത് അവലോകനം, ഹോസ്പിറ്റൽ മീറ്റിങ്, അങ്കണവാടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാസത്തിൽ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ േഡ, ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ക്രൈറ്റീരിയ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാർഡിൽ എന്തു പരിപാടി വന്നാലും ‘ആശ’മാർ മുന്നിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതാണ്.

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ആശാവർക്കർമാർ നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച്

തൊഴിലുറപ്പു ജോലിക്കാരുടെ ആരോഗ്യവിവരം അന്വേഷിക്കുകയും ഫീൽഡ് സന്ദർശിക്കുകയും എലിപ്പനി സാഹചര്യമുള്ള സമയത്ത് പ്രതിരോധ ഗുളികയായ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ നൽകുകയും ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ഇതവർ കഴിച്ചെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി പ്രത്യേക ഫോമിൽ ഒപ്പിട്ടു നൽകണം. കഴിക്കാത്തവരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ കാരണവും വാങ്ങണം. എലിപ്പനി ആയാലും ഡെങ്കിപ്പനി ആയാലും വാർഡിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തി അത്രയും പ്രദേശത്ത് ക്ലോറിനേഷൻ അടക്കമുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യണം.

ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആയാൽ ആദ്യ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആശയ്ക്ക് ആനുകൂല്യമുള്ളൂ. ഗർഭിണിയെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആശാവർക്കർക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ആവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകളൊക്കെ നൽകുകയും അവർക്കുള്ള പ്രത്യേക ബുക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുപ്പിക്കണം. പ്രസവം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും ആശാവർക്കർക്ക് 300 രൂപ ലഭിക്കും.

കുഞ്ഞിന്റെ അഞ്ചു വയസ്സു വരെയുള്ള ഓരോ വാക്സിനേഷന്റെയും കാര്യങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക വഴി ഓരോ വാക്സിനേഷനും 20 രൂപ വച്ച് ആശാവർക്കറിനു ലഭിക്കും. റജിസ്ട്രേഷൻ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഇവരെ വിളിച്ച് ഓർമിപ്പിച്ച് കുത്തിവയ്പെടുപ്പിക്കേണ്ടത് ആശാവർക്കർമാരുടെ കടമയാണ്. ഇഞ്ചക്‌ഷൻ എടുത്തോ, ഏത് ആശുപത്രിയിലാണ് എടുത്തത് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ വാക്സിനേഷൻ ഉള്ള ദിവസവും ഇവരെ അറിയിക്കാറുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന്, ഏതു തീയതിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ 20 രൂപ കിട്ടുകയുള്ളൂ.

? ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച് വേതനം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടോ

∙ 30 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോയെന്നു കണ്ടെത്താൻ വേണ്ട ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു മാസം വാർഡിൽ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ 100 രൂപയാണ് ആശയ്ക്ക് കിട്ടുക, ഓണറേറിയമായി 600 രൂപയും. പാലിയേറ്റീവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒരു ദിവസം പോകുന്നതിന് 100 രൂപയും ഓണറേറിയം 600 രൂപയും ലഭിക്കും. ഹോസ്പിറ്റലില്‍ രണ്ടു ദിവസം ഒപി ഡ്യൂട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടു ‍ഡ്യൂട്ടി എടുത്താൽ 1200 രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് സെന്റർ ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ യുഎച്ച്എഡി റജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്യൂട്ടവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒപി ചീട്ടെടുക്കുക. യുഎച്ച്എഡി കാർഡ് എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നീ രണ്ടു ഡ്യൂട്ടികളാണ് ആശാവർക്കർമാർ ചെയ്യുന്നത്. മാസത്തിൽ രണ്ടു ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് കണക്കെങ്കിലും നിലവിൽ അഞ്ചും ആറും ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും കാർഡുകൾ ലഭ്യമാകണമല്ലോ.

കോവിഡ് വാക്സീൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെയും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകും. വാക്സിനേഷൻ റൂമിൽ ഒരാൾ റജിസ്ട്രേഷനു സഹായിക്കണം. അതുപോലെ വരുന്നവർക്ക് ടോക്കൺ നൽകി ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം. ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്താൽ 6000 രൂപ ഓണറേറിയം എല്ലാ മാസവും ലഭിക്കും. ഇതിനു പുറമേ വാർഡിലുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളും മൂന്നു നാലു മാസത്തിനുള്ളിൽ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. ഒരു വാർഡിൽ 350– 500 വരെ വീടുകൾ ഉണ്ടാകാം. വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിയിക്കുക വഴി 2000 രൂപയും ആശയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗർഭിണികളെയും പാലിയേറ്റീവ് രോഗികളെയും ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കുന്നവരെയും ഓരോ മാസവും സന്ദർശിക്കണം. ഇവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനസ്സിലാക്കുന്നതും വേണ്ട നടപടികളെടുക്കുന്നതും. കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുെട ജന്മനാലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അംഗവൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി RBSK നഴ്സിനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയുമുണ്ട്. അതായത് 8000 രൂപ ഒരു ആശാവർക്കറിന് ഫിക്സഡ് ആയി ഒരു മാസം ലഭിക്കും.

എല്ലാ മാസവും വാർഡിലെ ഗർഭിണികളുടെ എണ്ണം, ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അടങ്ങിയ റെക്കോർഡ് തയാറാക്കണം. ഇത് വാർഡ് മെമ്പറേയും വാർഡ് കമ്മിറ്റിക്കാരെയും വിളിച്ച് എല്ലാ മാസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

? മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസവും വശ്രമിമില്ലാതെ പണി എടുക്കുന്നവരാണ് ആശ വർക്കർമാർ. അതിനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?

∙ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം പഞ്ചായത്തുതല അവലോകനോത്തിലോ ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിലോ ആ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ആശയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓണറേറിയമായ 600 രൂപയും അലവൻസ് 100 രൂപയും ലഭിക്കില്ല. മാസത്തിൽബാക്കി 29 ദിവസവും പണി എടുത്തവരായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസത്തെ അസൗകര്യത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് 700 രൂപയാണ്. ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകണം. കൈയിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം 6000+ 2000 രൂപയാണ്. ബാക്കിയുള്ള അലവൻസുകളെല്ലാം ഓരോ വാർഡിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണല്ലോ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ശമ്പളംകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യാത്രാ ഇനത്തിൽതന്നെ നല്ലൊരു തുക മാസം ചെലവാകുന്നുണ്ട്. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു പിഎച്ച്സി ആണെങ്കിലും വിവിധ വാർഡുകളിലുള്ളവർക്ക് ഈ പിഎച്ച്സിയിലെത്താൻ പലപ്പോഴും ആശ്രയം ഓട്ടാറിക്ഷയൊക്കെയാണ്. ബസ് സൗകര്യം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്.സിഐടിയുവിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും മാസം 23000 രൂപ കിട്ടണമെന്നാണ്. അത്രയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഓററേറിയം കൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമുണ്ട്. ഓണത്തിന് അലവൻസായി 1200 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതും 5000 രൂപയെങ്കിലും ആക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യവും വർഷങ്ങളായി ആശമാർ സർക്കരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ആശമാരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം പഞ്ചായത്തിൽ വന്നുകൂടേ അതൊഴിവാക്കുന്നതെന്തിനാണ് എന്നാണ് അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ദിവസം മരണം പോലെയോ, ആശുപത്രി അത്യാവശ്യം പോലെയോ എന്തെങ്കിലും കാരണംകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുമെന്ന മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്. ഇതിനുള്ള ശുപാർശകൾ സർക്കാരിനു മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓരോ ആശവർ‍ക്കർമാരും.

