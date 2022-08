അമിതാഭ് ബച്ചൻ വീണ്ടും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്

മെഗാസ്റ്റാർ അമിതാഭ്ബച്ചൻ രണ്ടാം തവണയും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. താരംതന്നെയാണ് ഈ വിവരം തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. അടുത്ത് കോൺടാക്ട് വന്നവരെല്ലാം സ്വയം പോയി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണമെന്നും താരം അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

79– കാരനായ അമിതാഭ് ബച്ചന് 2020 ജൂലൈയിലായിരുന്നു ആദ്യം കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പംതന്നെ മകൻ അഭിഷേക് ബച്ചനും ഭാര്യ ഐശ്വര്യ റായിക്കും മകൾ ആരാധ്യ ബച്ചനും കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു.

