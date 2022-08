ഏകാന്തത ഹൃദയാഘാതത്തിനു കാരണമോ?

മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തിന് പുറമേ ഏകാന്തതയും ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്നാകാമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍. സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടലും ഏകാന്തതയും വിഷാദത്തിലേക്കും ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം, ഹൃദ്രോഗം, ചയാപചയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലേക്കും നയിക്കാമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തില്‍ ഹൃദയാരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്നങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ 20-30 ശതമാനത്തിനും കാരണം ഏകാന്തതയും സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലുമാണെന്ന് വിവിധ പഠനങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അഹമ്മദാബാദ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റല്‍സിലെ സീനിയര്‍ കാര്‍ഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ലാല്‍ ഡാഗ പറയുന്നു. ഹൃദയാഘാത സാധ്യതയിലുണ്ടായ വര്‍ധനയില്‍ 29 ശതമാനവും പക്ഷാഘാത സാധ്യതയില്‍ ഉണ്ടായ വര്‍ധനയില്‍ 32 ശതമാനവും ഏകാന്തത മൂലമാണെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ മറ്റൊരു പഠനവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഏകാന്തത സമ്മര്‍ദമ, ഉത്കണ്ഠ, പുകവലി, ശാരീരികമായ ആലസ്യം തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നും ഇത് ഹൃദയാഘാതത്തിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണെന്നും ഷാലിമാര്‍ ബാഗ് മാക്സ് ഹോസ്പിറ്റല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. നവീന്‍ ഭാംരിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഏകാന്തത മൂലമുള്ള വിഷാദം ഹൃദായാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുപോലെ ഹൃദയാഘാതം തിരിച്ച് വിഷാദത്തിനും കാരണമാകാമെന്ന് ജോണ്‍ ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദഗ്ധരും ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

ഏകാന്തത ശരീരത്തിലെ ശ്വേത രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവന്‍ നീരുവയ്ക്കാനും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയാനും കാരണമാകാമെന്ന് ഡോ. നവീന്‍ പറയുന്നു. ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ അകാലത്തില്‍ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് 26 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്ന് എഴുപതോളം പഠനങ്ങളുടെ അവലോകനവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനു നല്‍കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് നല്‍കണമെന്നും സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടലുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പിന്തുണ സമൂഹവും ഗവണ്‍മെന്‍റ് സംവിധാനങ്ങളും വ്യക്തികള്‍ക്ക് നല്‍കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

