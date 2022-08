ആരോഗ്യമേഖലയിൽ രാജ്യം അറിവിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു; ഗവർണർ

പൂവാർ ∙ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ രാജ്യം അറിവിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്ഖാൻ. ആഗോളതലത്തിൽ ആരോഗ്യമേഖല ഒരു കുടക്കീഴിലേക്കു കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.കിംസ് ഹെൽത്തിലെ സെന്റർ ഫോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലിവർ കെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ദ്വിദിന മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ‘ഹെപ്കോൺ’ പൂവാർ ഐലന്റ് റിസോർട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗവർണർ. ഇത്തരം .മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസുകൾ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയെ മുന്നോട്ടു കുതിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കിംസ് ഹെൽത്ത് ചെയർമാൻ ഡോ.എം.ഐ.സഹദുള്ള അധ്യക്ഷനായി. രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാരും സ്വകാര്യ മേഖലയും കൈകോർത്ത് ഇത്തരം മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡോ.സുഭാഷ് ഗുപ്ത ,ഡോ.ഷിറാസ് അഹമ്മദ് റാതർ, ഡോ.ടി.യു.ഷബീർ അലി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.കരളിലെ കാൻസർ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സയും പരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് .സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ.പോൾ ഗിബ്സ് (യുകെ), ഇന്റർവെൻഷനൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ.സഞ്ജീവ കൽവ (യുഎസ്എ) തുടങ്ങി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമായി അറുപതോളം വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഏഴ് സെഷനുകളിൽ 35 ൽപരം വിഷയങ്ങളിൽ പാനൽ ചർച്ചയും സെമിനാറും ഉണ്ട്.

Content Summary : India is becoming a storehouse of knowledge in the health sector; Governor Arif Mohammad Khan