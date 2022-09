ഗണേശ പൂജ ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പരിപാടിയില്‍ പാര്‍വതിയുടെ വേഷത്തിലെത്തി സ്റ്റേജില്‍ നൃത്തമാടുകയായിരുന്നു 20-കാരനായ യോഗേഷ് ഗുപ്ത. നൃത്തത്തിനിടെ യോഗേഷ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജില്‍ നിലംപതിച്ചു. ഇതും നൃത്തപ്രകടനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതിയ കാണികള്‍ കൈയടിച്ചു. എന്നാല്‍ സഹനര്‍ത്തകരും അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരും ഓടിയെത്തി യോഗേഷിനെ എടുത്തുയര്‍ത്തിയപ്പോഴേക്കും ഈ യുവാവ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമായിരുന്നു കാരണം. യോഗേഷിന്‍റെ മരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംഭവമല്ല ഇന്ത്യയില്‍.

2022 മെയ് 31ന് പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകന്‍ കൃഷ്ണകുമാര്‍ കുന്നത്ത് എന്ന കെകെയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് പെര്‍ഫോമന്‍സിനിടെയാണ് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കെകെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ശുക്ല, രാജു ശ്രീവാസ്തവ, കന്നഡ നടന്‍ പുനീത് രാജ്...ഹൃദയാഘാതം ബാധിച്ച് അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി മരണപ്പെട്ട യുവ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടിക നീളുകയാണ്.



പാട്ടു പാടുമ്പോൾ , നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്തിനധികം പറയുന്നു ജിമ്മില്‍ പോയി വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ മരിച്ച് വീഴുന്നു. താരതമ്യേന ഫിറ്റായ ശരീരമുള്ളവരായിരുന്നു ഇവരില്‍ പലരുമെന്നതാണ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത. എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്?



പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരില്‍ കുറഞ്ഞത് പത്ത് വര്‍ഷം മുന്‍പെങ്കിലും ഹൃദയാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി ചില പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ജനിതകപരമായി തന്നെ ഹൃദ്രോഗസാധ്യതകളുള്ള ജനതയെന്ന നിലയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തില്‍ നാം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. മുപ്പതുകളിലുള്ളവര്‍ ഹൃദയത്തിന്‍റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ആവശ്യമായ പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നതാണ് ആദ്യ പടി. hsCRP പരിശോധന നടത്തിയാല്‍ ഹൃദയധമനികള്‍ ബ്ലോക്കാകുയോ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം. രണ്ടാമതായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് ജീവിതശൈലിയാണ്. മദ്യപാനം, പുകവലി, ഉറക്കശീലങ്ങള്‍, ശാരീരികമായ സജീവത, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തണം. ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ അനാരോഗ്യകരമായ പാതയാണ് പിന്തുടര്‍ന്ന് വരുന്നതെങ്കില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണം.



ഫിറ്റായും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഇരിക്കാന്‍ പ്രതിദിനം വ്യായാമത്തിലും ഏര്‍പ്പെടണം. എന്നാല്‍ പുറമേയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഫിറ്റ്നസ് മാത്രമല്ല പ്രധാനം. കൊളസ്ട്രോള്‍, രക്തസമ്മര്‍ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും നോര്‍മലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഇടതു വശത്തെ അറയില്‍ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്‍റെ നിരക്കാണ് ഇജക്‌ഷന്‍ ഫ്രാക്‌ഷന്‍. ഇത് 55 മുതല്‍ 75 വരെ ആയിരിക്കണം. എന്നാല്‍ ഹൃദയപേശികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം, രോഗങ്ങള്‍, ഹൃദയവാല്‍വിന്‍റെ പ്രശ്നം എന്നിവ മൂലം ഇത് ചിലരില്‍ കുറവായിരിക്കും. ഇജക്‌ഷന്‍ ഫ്രാക്‌ഷന്‍ 35ല്‍ കുറവുള്ളവര്‍ക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇക്കോകാര്‍ഡിയോഗ്രാം പരിശോധനയിലൂടെ ഇജക്‌ഷന്‍ ഫ്രാക്‌ഷന്‍ വിലയിരുത്താന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്.



ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്കൊപ്പം ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പരിശോധനകളും ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ അത്യാവശ്യമാണ്. ഹൃദയാഘാതം വരുന്ന രോഗികള്‍ക്ക് ആദ്യത്തെ ആറു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ സിപിആര്‍ നല്‍കുന്നതും നിര്‍ണായകമാണ്. വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന ഹൃദ്രോഗ കേസുകള്‍ക്കും ഹൃദയാഘാത മരണങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യക്കാരില്‍ കൂടുതല്‍ ബോധവത്ക്കരണം ആവശ്യമാണെന്നും ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

Content Summary: Heart disease is the leading cause of death among young Indians