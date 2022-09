‘കേരളത്തിൽ മദ്യപിക്കുന്നത് 28% പേർ; 99% പേർക്കും ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ അറിയാം’!

Representative Image. Brazilian model Adriana Lima (L) and US film producer Andre Lemmers arrive for the screening of the film "Top Gun : Maverick" during the 75th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP