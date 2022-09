ആത്മഹത്യയ്ക്കു തൊട്ടുമുൻപ് മായയോട് ലക്ഷ്മി പറയാനിരുന്നതെന്താണ്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നാം?

കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരത്തിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളായ 2 പെൺകുട്ടികൾ– മായയും ലക്ഷ്മിയും (പേര് യഥാർഥമല്ല) പരസ്പരം ഇഴപിരിയാത്ത കൂട്ടുകാർ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കു ലക്ഷ്മിയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ അസ്വസ്ഥതകൾ. ഒരു നഷ്ട പ്രണയത്തിന്റെ ബാക്കിയായി വന്നതാണ്. പക്ഷേ, മായ അതു കാര്യമായി എടുത്തില്ല. അതൊക്കെ മാറിക്കോളും എന്നായിരുന്നു ചിന്ത. അവധിക്കാലമായി. ഇരുവരും വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം നഗരത്തിൽ ഷോപ്പിങ്ങിനിറങ്ങിയ മായയുടെ ഫോണിലേക്ക് ലക്ഷ്മിയുടെ വാട്സാപ് സന്ദേശം– ‘എനിക്കൽപം സംസാരിക്കണം. ഒരഞ്ചു മിനിറ്റു നേരം മതി’. ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലായതിനാൽ മായ പിന്നീട് വിളിക്കാമെന്നു കരുതി ആ സന്ദേശം മറന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫായിരുന്നു. പിന്നീട് മായയുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തിയത് ലക്ഷ്മിയുടെ മരണ വാർത്ത; ആത്മഹത്യയായിരുന്നു. എന്തിനാണു ലക്ഷ്മി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നു ബന്ധുക്കൾക്കു പോലുമറിയില്ല. മായയ്ക്കായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയുടെ അവസാന സന്ദേശം. തന്നോട് എന്തോ പറയാൻ ബാക്കിവച്ചാണു ലക്ഷ്മി പോയതെന്ന സങ്കടം മായയെ കടുത്ത വിഷാദത്തിലേക്കാണു തള്ളിവിട്ടത്. ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ ആ പ്രണയം തകർന്നു. പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൾ മായയോടു പറയുമായിരുന്നു– ‘ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരർഥവുമില്ല. മരിക്കുന്നതാണു ഭേദം’ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ, അപ്പോഴൊന്നും ലക്ഷ്മിയും മരണവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ മായയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ കരുതലിൽ ജീവിതത്തിലേക്കു മടങ്ങി വന്നെങ്കിലും, ലക്ഷ്മിയെ തനിക്കു രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന തോന്നൽ മായയെ ഓരോ നിമിഷവും കുത്തിനോവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ അവൾ ഡോക്ടറോടു ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു– ‘എന്നാലും ഡോക്ടർ എന്തായിരിക്കും അവൾക്കെന്നോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്?’ ലക്ഷ്മിക്കു മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ജീവനൊടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളോട് കുറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയാറായിരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ നിന്നു മരണത്തിലേക്കു വലിച്ചു നീട്ടുന്ന കയർ കഴുത്തിൽ മുറുക്കുമ്പോഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തുമെന്ന് അവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകണം. ആത്മഹത്യ അവരുടെ മനസ്സിലെ നിലവിളികളായിരുന്നു. ശബ്ദമില്ലാത്ത നിലവിളികൾ.

‘എന്തിനു ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം?’– നമ്മുടെ രാജ്യത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം ജീവനൊടുക്കിയ 1.64 ലക്ഷം പേർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതു സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലേ? ചുറ്റുമുള്ളവരോടു പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലേ? കൃത്യമായ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. ഒരു കേൾവിക്കാരെങ്കിലുമാകാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ജീവനൊടുക്കണമെന്ന് ഒരാളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിനുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അവരെ അതിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണ്. ചിലർ ആ സമ്മർദത്തെ അതിജീവിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്കു മനോഹരമായി തിരിച്ചു വന്നു. മറ്റു ചിലർ ആ ഊരാക്കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങും.

ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും അവർ രക്ഷാവഴികൾ തേടിയിട്ടുണ്ടാകണം. പക്ഷേ, മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും മുന്നിൽ തെളിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തതു മരണത്തിന്റെ വഴിയാണ്. അവർക്കു മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും അതിന്റെ ബാധ്യത ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2021ൽ രാജ്യത്തു ജീവനൊടുക്കിയത് 1,64,033 പേർ. പുരുഷൻമാർ– 1,18,979, സ്ത്രീകൾ– 45,026, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾ– 28.

∙ പേടിക്കണം നമ്മളും

രാജ്യത്ത് 2021ലുണ്ടായ ആത്മഹത്യകളുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. 2020നെ അപേക്ഷിച്ചു 2021ൽ കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യകൾ കൂടി– 1049 പേരുടെ വർധന. 12.34% വർധന. ഇതൊരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ വക നൽകുന്നതല്ല. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആത്മഹത്യ നിരക്കുള്ള നഗരം കേരളത്തിലെ കൊല്ലമാണ്– 43.5%. അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ 43–44 പേർ കൊല്ലത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ വർധനാ നിരക്കുള്ള ജില്ലകളിലൊന്ന് കണ്ണൂരാണ്. 2020ൽ 156 മാത്രമായിരുന്ന ആത്മഹത്യ 2021ൽ 379 ആയി വർധിച്ചു. വർധനയുടെ തോത് 142.9%. ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനാൽ അതിന് ആനുപാതികമായി ആത്മഹത്യയിലും വർധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ, ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയുമേറെ വർധനയുണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ല സൂചനയല്ല.



∙ തടയാനാകുമോ ആത്മഹത്യ?

ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികൾ പൊതുവേ ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാറുണ്ട്. അതു തിരിച്ചറിയുകയെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ലക്ഷ്മി നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചന ‘അൽപനേരം സംസാരിക്കണമെന്ന’ വാട്സാപ് സന്ദേശമായിരുന്നു. ആ സൂചന തിരിച്ചറിയാൻ മായയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. നാളെ നമുക്കു മുന്നിലുമെത്തുന്ന ഇത്തരം സൂചനകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? എന്തൊക്കെയാകും ആ സൂചനകൾ? മെഡിക്കൽ‌ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കൺസൽറ്റന്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റായ ഡോ. എൽസി ഉമ്മൻ ഇതേക്കുറിച്ചു പറയുന്നു:



∙ ‘ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ്’ അഥവാ കാവൽക്കാർ ഉറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ്, അവർ ചില സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സാണ്. അത് ബന്ധുക്കളാകാം, സുഹൃത്തുക്കളാകാം, അധ്യാപകരാകാം, രക്ഷകർത്താക്കളാകാം, ഡോക്ടർമാരാകാം അങ്ങനെ ആരുമാകാം.

∙ എന്തൊക്കെയാണു സൂചനകൾ: പെട്ടെന്ന് ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുക, സംസാരവും ആശയവിനിമയവും കുറയുക, സന്തോഷമില്ലായ്മ, സമീപകാലത്തുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ, മാനഹാനി, വിഷാദം, മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരിയുടെയും ഉപയോഗം പെട്ടെന്നു കൂടുക, ജോലിക്കു പോകാതിരിക്കുക... അങ്ങനെ ഒരാളിൽ അസാധാരണമായി നമുക്കു തോന്നുന്ന എന്തും മുന്നറിയിപ്പുകളാണ്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കുക, സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിടുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സൂചനകളാണ്. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സംസാരത്തിലും ഇതിന്റെ സൂചനകളുണ്ടാകും. എന്നെക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താണ് അർഥം, മരണം, നിരാശ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം എന്നിവയൊന്നും നമ്മൾ അവഗണിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്കു തോന്നും ‘അവർ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല’ എന്ന്. പക്ഷേ, അങ്ങനെയല്ല. ഇത്തരം ചെറിയ സൂചനകൾ കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം.

∙ ഈ സൂചനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവർക്കു പ്രത്യാശ നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഇത്തവണത്തെ ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധ ദിനത്തിന്റെ ആശയം തന്നെ ‘പ്രവൃത്തിയിലൂടെയുള്ള പ്രത്യാശ’ എന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വാക്കോ, 5 മിനിറ്റു നേരത്തെ സംസാരമോ അവരുടെ മനസ്സു മാറ്റിയേക്കും. പൊതുവേ നമുക്കെല്ലാം ഒരു തോന്നലുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മനോരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ മാത്രമേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂവെന്ന്. തെറ്റിദ്ധാരണയാണത്. ആർക്ക്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം.

∙ പരാജയത്തെ ജയിക്കണം

‘‘ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും ജീവിതത്തിലെ പരാജയത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. തോൽവി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ നമ്മളെ അതു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വഴി നമുക്കു മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും അതു തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും നമുക്ക് മറ്റാരും പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ അറിയാം. പക്ഷേ, ശ്രമിക്കില്ല. തോൽവിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പലരും എത്തിച്ചേരുന്നത് ആത്മഹത്യയിലാണ്’’– ഡോ. എൽസി ഉമ്മൻ പറയുന്നു. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കു മുതൽ അങ്ങനെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാരോഗ്യം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കില്ല. പരാജയം എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നതിനെ കുറിച്ചു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പോഴും നമുക്കു ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോൽക്കുമെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.



പണ്ടൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ കുറെയേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി സ്വാഭാവികമായും വീടുകളിൽനിന്നു തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, അണുകുടുംബങ്ങളാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു കുട്ടികൾക്കു ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലൈഫ് സ്കിൽസ് അഥവാ ജീവിത നിപുണത അവർക്ക് ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ തോൽവികൾ പോലും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. പെട്ടെന്നൊരു നെഗറ്റിവ് കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വരും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ‌ നമുക്കു മനസ്സിലാകും– കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ നിരക്കിലും വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

∙ അഡിക്‌ഷനിൽനിന്ന് ആത്മഹത്യയിലേക്ക്

മൊബൈൽ തരില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പണം നൽകില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ തെറ്റായ ഉപയോഗം കുട്ടികളെ ആത്മഹത്യയിലേക്കു നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ലഹരി ഉപയോഗവും അങ്ങനെത്തന്നെയാണ്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി നമുക്കു നഷ്ടമാകും. ചിലപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷാദത്തിന്റെ മൂഡിലേക്കു ലഹരി നമ്മളെ തള്ളിയിടും. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കു ശരിയായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, ലഹരി ഇത്തരം ചിന്തകളെ അനുവദിക്കില്ല. കൂടുതൽ വിഷാദത്തിലേക്കാണു ലഹരിയുടെ അമിത ഉപയോഗം നയിക്കുക.

തുടക്കത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഉൻമേഷവും ഉന്മാദവുമൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷേ, ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിഷാദാത്മകമായ മൂഡിലേക്കാണു ലഹരി നയിക്കുക. കൗമാരപ്രായക്കാർക്കിടയിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആത്മഹത്യകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ ആത്മഹത്യകൾ പരിശോധിച്ചാലും മിക്കവരും മദ്യലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടാണ് ഇതിലേക്കു നീങ്ങുന്നത്. ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിനിടയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവരോടു ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചു പോലും ചിലപ്പോൾ ഓർമയുണ്ടാകില്ല.

ലഹരിവസ്തു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഊറ്റമുണ്ടാകും. സാധാരണ ചെയ്യാൻ ഭയക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ‘ധൈര്യം’ ലഹരി അകത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ വരും. ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലാണ് പലപ്പോഴും ഒരാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്കു മുതിരുന്നത്. രാസലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ പ്രവണത കാണിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. രാസലഹരി ഉപയോഗിച്ച്, അതു കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പിൻവാങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 25 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരാണ്.



ലഹരി ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉന്മത്താവസ്ഥയിലേക്കു പോകും. ഇല്ലാത്തതു തോന്നും. കാണാത്തതു കാണും. ആരൊക്കെയോ പിന്നാലെ വരുന്നു, കൊല്ലാൻ വരുന്നു, ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമെല്ലാം തനിക്ക് എതിരാണ് എന്നൊക്കെ അവർക്കു തോന്നും. ഇതിന്റെ അനുബന്ധ റിയാക്‌ഷനായി അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയാണ്. രാസലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരും തങ്ങൾക്ക് ഈ ലഹരിയുടെ പിടിയിൽനിന്നു മോചനം കിട്ടണമെന്നു പറഞ്ഞല്ല മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ സമീപിക്കുന്നത്. അവർക്കു തൽക്കാലത്തെ പ്രശ്നമൊന്നു പരിഹരിച്ചു കിട്ടണമെന്നു മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം. അത്രയേയുള്ളൂ. രാസലഹരി ഉപയോഗിച്ചു ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഉറക്കം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. മൂന്നും നാലും ദിവസം ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെയാണു പലരും മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ കാണാൻ വരുന്നത്.

∙ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതാണോ ആത്മഹത്യകൾ?

ഒരിക്കലുമല്ല. പെട്ടെന്നുള്ള തോന്നലിലുണ്ടാകുന്ന ആത്മഹത്യകൾ വളരെ കുറവാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതു പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പറയുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും ആത്മഹത്യക്കു പിന്നിൽ ആസൂത്രണങ്ങളുണ്ടാകും. അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകും. പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നു വിൽപത്രം തയാറാക്കി വയ്ക്കുക, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക– അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും സൂചനകളുണ്ടാകും. ചിലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായി കയറും വിഷവും വാങ്ങിവയ്ക്കുന്നതു പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്– ‍ഡോ. എൽസി ഉമ്മൻ പറയുന്നു.



∙ അതിരുവിട്ട സന്തോഷം

വിഷാദത്തിന് ഒരു മറുവശമുണ്ട്. അത്യധികം ഉയർന്ന ഒരു സന്തോഷം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചവരുമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഇത്തരമൊരു ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ യുവാവിനോടു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു– ‘‘എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്? എന്തെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടോ?’’. ഉത്തരം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഒരു ലഹരിയുടെയും ബലത്തിലല്ല ആ യുവാവ് അതു ചെയ്തത്. മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മിഥ്യാബോധത്തിലായിരുന്നു ആ യുവാവ്– ‘‘എനിക്കു സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം മാത്രം പോരാ. ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്കു പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണു ഞാനതു ചെയ്തത്’’.



∙ പരിപൂർണത തേടുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം

കോഴിക്കോട് ഗവ. മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോ. പി.ടി. സന്ദീഷാണ് ഈ അനുഭവ കഥ പറഞ്ഞത്: അധ്യാപക ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൻ. പത്താം ക്ലാസ് വരെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഫുൾ എ പ്ലസ്. പക്ഷേ, എല്ലാറ്റിലും പരിപൂർണത തേടാനായിരുന്നു അവന്റെ ശ്രമം. എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കു ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ, പ്ലസ് ടു എത്തിയപ്പോൾ അവന് ആ രീതിയിൽ മികവു കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പഠനമൊക്കെ നീട്ടിവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. മകൻ ഉഴപ്പുകയാണെന്നാണു രക്ഷിതാക്കൾ കരുതിയത്. അവർ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പിന്നെപ്പിന്നെ അവൻ ലഹരിയിലേക്കു നീങ്ങി. ഒടുവിൽ ജീവനൊടുക്കി. ആദ്യം തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.



ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഉഴപ്പുകയാണെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ടാകും. അതു കണ്ടെത്തണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്കു തന്നെ കഴിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ സഹായം തേടണം. വികാരം അവിടെ മാറ്റിവയ്ക്കണം. പകരം പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കണം. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയും.



