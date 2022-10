സാധാരണ ഗതിയില്‍ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന രക്തസമ്മര്‍ദവുമായി അവയെ കൂട്ടിവായിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എന്നാല്‍ ഇവ തമ്മില്‍ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനഃശാസ്ത്രവിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് സാധാരണ രക്തസമ്മര്‍ദം ഉള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദരോഗം തുടങ്ങിയ പലതരം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം ഒരാള്‍ക്ക് ഉണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തല്‍ തന്നെ മനസ്സിന്‍റെ സമാധാനത്തെ കെടുത്തി കളയുന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമേ ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന നീര്‍ക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെമിക്കലുകളും മാനസികാരോഗ്യത്തിന്‍റെ താളം തെറ്റിക്കും. ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍ ശരീരത്തില്‍ ചംക്രമണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്മര്‍ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെമിക്കലുകളുടെയും തോത് ഉയര്‍ത്തുന്നു.

ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതു പോലെതന്നെ മാനസിക സമ്മര്‍ദം ഹെപ്പര്‍ടെന്‍ഷനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. മാനസിക സമ്മര്‍ദം, അനിയന്ത്രിമായ തോതിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിപ്പ്, പുകവലി, അനാവശ്യമായ ദേഷ്യം, അലസമായ ജീവിതശൈലി, അമിതമായ ഉപ്പിന്‍റെയും മദ്യത്തിന്‍റെയും ഉപയോഗം, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കമില്ലായ്മ, വൃക്ക പ്രശ്നം, മാംസാഹാരത്തിന്‍റെ അമിതമായ തോതിലുള്ള ഉപയോഗം, ഭക്ഷണത്തില്‍ അമിതമായ എണ്ണ എന്നിവയെല്ലാം ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ്.



ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം ഹൃദയാഘാതം, തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന പക്ഷാഘാതം, ചയാപചയ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ധാരണശേഷിക്കുറവ്, ഓര്‍മക്കുറവ്, മറവിരോഗം തുടങ്ങിയ രോഗസങ്കീര്‍ണതകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തലവേദന, ശ്വാസംമുട്ടല്‍, നെഞ്ചു വേദന, മൂക്കില്‍ നിന്ന് രക്തമൊഴുക്ക്, തലകറക്കം എന്നിവ ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്‍ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

ഭാരം കുറച്ചും ആരോഗ്യകരമായ ബോഡി മാസ് ഇന്‍ഡെക്സ് നിലനിര്‍ത്തിയും നിത്യവും വ്യായാമം ചെയ്തും ഉപ്പും മധുരവും കൊഴുപ്പും ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ചും പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഉപേക്ഷിച്ചും കഫൈന്‍ ചേര്‍ന്ന പാനീയങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയും ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നിര്‍ത്താവുന്നതാണ്.

