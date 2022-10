മനോദൗർബല്യത്തിനു ചികിത്സ തേടാൻ എന്തിനു മടി?

മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും മനോരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (World Health Organisation - WHO) എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 10ന് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി മറികടന്ന് ലോകം സാധാരണനിലയിലേക്ക് പതുക്കെ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഈ വർഷം ‘മാനസികാരോഗ്യവും സൗഖ്യവും ആഗോള മുൻഗണനയാവട്ടെ’ (Make Mental Health and Well-being for all a Global Priority) എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം.