മനോദൗർബല്യത്തിനു ചികിത്സ തേടാൻ എന്തിനു മടി?

മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും മനോരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (World Health Organisation - WHO) എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 10ന് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി മറികടന്ന് ലോകം സാധാരണനിലയിലേക്ക് പതുക്കെ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഈ വർഷം ‘മാനസികാരോഗ്യവും സൗഖ്യവും ആഗോള മുൻഗണനയാവട്ടെ’ (Make Mental Health and Well-being for all a Global Priority) എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം.

ആധുനിക ലോകം എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒട്ടേറെ മുന്നേറിയെങ്കിലും ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര അവബോധം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മേഖലയാണ് മാനസികാരോഗ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, മറ്റു പല ചികിത്സാമേഖലകളെക്കാൾ കൂടുതൽ മാനസികാരോഗ്യരംഗത്ത് തട്ടിപ്പുകളും വ്യാജന്മാരും നിറഞ്ഞാടുന്നുമുണ്ട്. മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സ വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമാകാത്തതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്.

1. ചികിത്സ തേടാനുള്ള മടി



തനിക്ക് ഒരു ദൗർബല്യമുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാകില്ല. ശാരീരിക രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും മിക്കവരും ‘ഹേയ്, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല’ എന്ന നിലപാടാണ് മിക്കപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുക. ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഇതിന്റെ മറുവശവുമുണ്ട്. എനിക്ക് എന്തോ വലിയ അസുഖമാണ് എന്ന് എപ്പോഴും ധരിക്കുകയും ആ ഭീതിയിൽ (ഫോബിയ) ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട്. അതൊരു മനോരോഗമാണ്. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവരും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ തേടാൻ മടിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. മാനസിക സംഘർഷവും സമ്മർദവും തന്റെ നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴും അതിന് ശരിയായ ചികിത്സ തേടാൻ മടി കാണിക്കുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അത് സ്വന്തം മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും. ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അത് സാധിക്കാതെ പിടിവിട്ടുതുടങ്ങും.



2. ശരിയായ ചികിത്സ തേടാതിരിക്കൽ



മനോ ദൗർബല്യമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞാലും പലരും ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സാരീതി തേടാതെ കുറുക്കുവഴികളിലേക്ക് പോകുന്നതു കാണാം. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ കാണേണ്ടിവരുന്നത് എന്തോ അപമാനമാണ് എന്ന തോന്നൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. അതിനാൽ ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ തേടാതെ മറ്റു പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും സ്വയം സമർപ്പിക്കും. ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലരിലൊക്കെ താൽക്കാലികാശ്വാസം നൽകുന്നതായി തോന്നാമെങ്കിലും രോഗം പല മടങ്ങായി തിരിച്ചുവരുന്നതായിരിക്കും അനന്തരഫലം.



ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ചലച്ചിത്ര രംഗത്തും കായികരംഗത്തും ബിസിനസ് രംഗത്തും സാഹിത്യ രംഗത്തുമൊക്കെ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രമുഖർ പോലും തങ്ങൾ വിഷാദം (depression) പോലെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെന്നും അതിന് ചികിത്സ തേടിയെന്നും തുറന്നുപറയുന്ന കാലമാണിത്. അപ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിന് അത്തരമൊരു അവബോധം വന്നിട്ടില്ല. ശരീരത്തിന് അസുഖം ബാധിക്കുന്നതു പോലെതന്നെയാണ് മനസ്സിനെയും അസുഖം ബാധിക്കുന്നത്; ശരീരത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന പോലെതന്നെ സ്വാഭാവികമാണ് മനസ്സിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതും. ഈ ബോധ്യം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ മാനസികാരോഗ്യമുള്ള സമൂഹം സാധ്യമാകൂ.

3. ചികിത്സ ഇല്ലെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ



മനോരോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന മിഥ്യാധാരണ ഇന്നും പലർക്കുമുണ്ട്. ലോകമാകെ ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം ഗവേഷണം നടക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളിലൊന്നാണ് മാനസികാരോഗ്യം. മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിലെ രാസഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് മനോരോഗങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുന്നത്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ തന്നെയാണ് ഫലപ്രദം. മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് ഓരോ ദിവസവും നൂതനമായ ചികിത്സാരീതികളും മരുന്നുകളും രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ്.



4. നിസ്സഹകരണം



മനോരോഗാവസ്ഥ ഒരുഘട്ടം പിന്നിട്ടാൽ രോഗിക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ഡോക്ടറെ കാണാനോ ചികിത്സ തേടാനോ സാധിക്കില്ല. താൻ രോഗിയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടമാകാം. ഏതെങ്കിലും പരിശോധനയിലൂടെയോ ശാരീരികാവസ്ഥയിലൂടെയോ മനോരോഗം പ്രകടമാകണമെന്നില്ല. പകരം, വ്യക്തിയുടെ ജീവിതക്രമം, സ്വഭാവം, പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയവയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും മനോദൗർബല്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുക. ഇത് വ്യക്തിയല്ല, ചുറ്റുമുള്ളവരാണ് തിരിച്ചറിയുക. മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ജീവിതപങ്കാളി, മക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ ചുമതല നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റുന്നുവെന്നു മനസ്സിലായാൽ അയാൾക്കു ശരിയായ കരുതൽ നൽകാനും ഉചിതമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും ചുറ്റുമുള്ളവർ മുൻകയ്യെടുക്കണം.



5. തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താനാവില്ലേ...?



മനോരോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ പിന്നീട് നിർത്താനേ കഴിയില്ല എന്ന മിഥ്യാധാരണയും പലർക്കുമുണ്ട്. അതുകാരണം, മരുന്ന് കഴിക്കൽ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം പലരും നടത്തുന്നതു കാണാം. ഇത് രോഗം സങ്കീർണമാക്കാനേ ഇടവരുത്തൂ. എല്ലാ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെയും കൗൺസിലങ്ങിലൂടെ മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ശരിയായ ചികിത്സ നൽകാൻ എത്ര വൈകുന്നുവോ അത്രയേറെ രോഗം സങ്കീർണവും ഗുരുതരവുമാകും. രോഗം എത്ര സങ്കീർണമാകുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് സാധാരണനിലയിലേക്കു തിരിച്ചെത്താനുള്ള സമയദൈർഘ്യവും വർധിക്കും. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും വളരെവേഗം ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അത്രയും നേരത്തേ മരുന്നുകൾ നിർത്താനും കഴിയും. പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഏതാനും മാസം കൊണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ടോ മരുന്നുകൾ നിർത്താൻ കഴിയും. ചില രോഗങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് ദീർഘകാലം മരുന്ന് ആവശ്യമായി വരിക. അത് ശാരീരിക രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ.



Representative Image. Photo Credit : Sunti / Shutterstock.com

കുറച്ചുകാലം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ രോഗം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങും. ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ച സമയക്രമം പൂർത്തിയാക്കാതെ, രോഗത്തിനു ശമനമായി എന്നു സ്വയം വിധിയെഴുതി അപ്പോൾ ചിലർ മരുന്ന് നിർത്തും. ഇത് പലപ്പോഴും ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വീണ്ടും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം. നേരത്തേ 6 മാസം കൊണ്ട് നിർത്താമായിരുന്ന മരുന്ന് ഈ പുതിയ അവസ്ഥയിൽ ഒരുപക്ഷേ, ഒരു വർഷം തുടരേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വയം ചികിത്സയിലേക്കും സ്വന്തം വിധിനിർണയത്തിലേക്കും പോകുന്നത് രോഗത്തിന്റെ സങ്കീർണത കൂട്ടുകയും ചികിത്സാകാലം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഡോ. അനീസ് അലി

ഇതൊരു യാഥാർഥ്യം



മനോരോഗത്തോടുള്ള പേടി മാറ്റുകയും അത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണെന്ന് സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുമായി എത്തുന്നവരിൽപോലും പ്രാഥമിക പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായി മിക്കപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ രോഗിയുടെ മാനസിക സാഹചര്യം കൂടി വിലയിരുത്താറുണ്ട്. തലവേദനയും മൈഗ്രേനും അസിഡിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെയായി എത്തുന്ന ചില രോഗികളിൽ അതിന്റെ മൂലകാരണങ്ങളൊന്ന് മാനസിക സമ്മർദമോ പ്രയാസങ്ങളോ ആകാം. ചിലർക്കെങ്കിലും മാനസികാരോഗ്യ മരുന്നുകളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകാറുമുണ്ട്. രോഗി പലപ്പോഴും അത് അറിയുന്നുണ്ടാകില്ലെന്നു മാത്രം.



മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയിൽ 60% പേർ ശരിയായ ചികിത്സ തേടുകയും ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സാകാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അനുഭവം. ഇതേസമയം, 40% പേർ യഥാസമയം ചികിത്സയ്ക്ക് എത്താതിരിക്കുകയോ നിശ്ചിതസമയം പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും മാനസികാരോഗ്യ ജാഗ്രത നേടുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്രിയാത്മകമായ സമൂഹം രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ. വിലപ്പെട്ട ജീവിതം ചെറിയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ തകർന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. ശരിയായ സമയത്ത് ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കരകയറ്റാമായിരുന്നു എന്ന് പലരെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട്. യഥാസമയം അവർക്കു ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സമൂഹത്തിനുകൂടിയുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ്, ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹം എന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.

(കേരളത്തിലും വിദേശത്തും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സൈക്യാട്രിക് കണ്‍സൽറ്റന്റും കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര മനഃശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ മേധാവിയുമാണ് ലേഖകന്‍)

