കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വര്‍ധനയുണ്ടാകാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഒമിക്രോണിന്‍റെ പുതിയ വകഭേദമായ XBB ഇന്ത്യയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നിലെയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസങ്ങളില്‍ 17.7 ശതമാനം വര്‍ധന പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഉണ്ടായതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. താനെ, റായ്ഗഡ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ XBB വകഭേദം , ദീപാവലി തിരക്ക്, ശൈത്യകാലം എന്നിവയെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം പലമടങ്ങ് വര്‍ധിപ്പിക്കാമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. ബിഎ 2.75 വകഭേദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിരോധസംവിധാനത്തെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് XBB വകഭേദത്തിന് കൂടുതലാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ ബുള്ളറ്റിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബിഎ 2.3.30, ബിക്യു 1 വകഭേദങ്ങളും പുതുതായി സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പുണെയില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളിലാണ് ഈ വകഭേദങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഒമിക്രോണ്‍ ബിജെ.1, ബിഎ.2.75 എന്നിവ ചേര്‍ന്നുണ്ടായ XBB അതിവേഗം പടരുന്ന വകഭേദമാണ്. അടുത്തിടെ സിംഗപ്പൂരിലുണ്ടായ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് പിന്നില്‍ ഈ വകഭേദമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ബിഎ.2.10 എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന XBB വകഭേദം മൂലം 71 ഓളം കേസുകളാണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്ര, പശ്ചിമബംഗാള്‍, ഒഡീഷ, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളില്ലെല്ലാം പുതിയ വകഭേദം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കും സിംഗപ്പൂരിനും പുറമേ അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഡെന്‍മാര്‍ക്ക്, ജപ്പാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും XBB കേസുകള്‍ ഇതിനകം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Content Summary: New Omicron Variant XBB Enters India: Maharashtra Government Warns of New COVID Spike